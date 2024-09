Un nou scandal la Urgențele SJU Bacău. Un pacient susține că a fost dat afară fără motiv de dr. Petrescu

Un pacient din Lilieci susține că a fost pur și simplu dat afară de la Urgențele SJU Bacău, după ce i s-ar fi reproșat că nu s-a dus la medicul de familie, pentru a nu aglomera personalul UPU. Protagoniștii scandalului ar fi pacientul, Viorel Stamate, și dr. Liliana Petrescu.

Pacienții care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău sunt de regulă întrebați insistent sau li se reproșează direct că nu s-au dus mai întâi la medicul de familie. În unele cazuri, se ajunge la schimburi dure de replici, în special atunci când de gardă este controversata dr. Liliana Petrescu, implicată în trecut în mai multe scandaluri, unele soldate cu dosare penale clasate ulterior.

Ziarul de Bacău este contactat periodic de pacienți nevoiți să îndure comportamentul dr. Petrescu. De data aceasta, Viorel Stamate, din Lilieci, a relatat incidentul pe care l-a avut vineri dimineață, la UPU. El a explicat și de ce a considerat util să ajungă mai întâi la o unitate spitalicească, și nu la un doctor de familie:

În jurul orei 8.15 m-am prezentat la UPU Bacău deoarece aveam niște simptome care m-am alarmat și m-am dus cu gândul la un AVC. După aproape o oră de așteptare, am fost dus într-un cabinet pentru a fi consulat de către medic. Acel medic s-a nimerit a fi Dna doctor Petrescu. Nu o cunoșteam până atunci (…). M-a întrebat de ce am venit. De când am simptomele (amorteli ale membrelor inferioare și superioare plus alte simptome) și m-a întrebat de ce nu m-am dus prima data la medicul de familie. Înainte de dna Petrescu, am fost interogat de o alta doamnă doctor care, la fel, mi-a pus aceeași întrebare. Nu îi rețin numele primei doamne doctor, pentru că nu s-a prezentat.

Când am fost întrebat a doua oară de ce nu m-am dus la medicul de familie, am răspuns ușor iritat: „Mai lăsați-mă, vă rog, cu medicul de familie, pentru că mai mult de un stetoscop și un simplu consult nu cred că îmi făcea!”.

De aici a pornit tot scandalul. Am fost beneficiarul unui limbaj greu de imaginat, din partea unui cadru medical. I-am spus că m-am panicat și m-am gândit la ce e mai rău, fiind și părinte singur, cu atât mai mult sunt responsabil pentru sănătatea mea. Daca prezintă interes subiectul și doriți mai multe detalii va stau la dispoziție. A fost prima dată când am ajuns la UPU pentru mine și nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Efectiv am fost dat afară de această Dna doctor.