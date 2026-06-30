Ziarul de Bacău

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Un pacient ar fi provocat incendiul la SJU Bacău, după ce ar fi aruncat o țigară nestinsă

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Un incendiu de mici dimensiuni s-a produs marți, 30 iunie, într-un grup sanitar al Secției de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Potrivit conducerii unității medicale, focul a fost stins rapid de personalul spitalului, fără a exista victime sau persoane rănite.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Bacău au transmis că angajații au aplicat imediat procedurile de intervenție, iar incendiul a fost lichidat în foarte scurt timp. De asemenea, activitatea medicală nu a fost afectată de incident.

Primele verificări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de nerespectarea interdicției de a fuma în incinta spitalului. Conform informațiilor transmise de conducerea unității sanitare, există indicii că un pacient ar fi aruncat o țigară nestinsă într-o zonă tehnică din grupul sanitar. Cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilită de autoritățile competente.

Conducerea SJU Bacău condamnă, într-un comunicat de presă, încălcarea interdicției de a fuma în unitățile sanitare și atrage atenția că astfel de gesturi pot pune în pericol viața pacienților, a aparținătorilor și a personalului medical, precum și funcționarea infrastructurii spitalului.

Conducerea SJU Bacău a mulțumit personalului medical și auxiliar pentru intervenția rapidă, care a limitat efectele incendiului și a asigurat protejarea pacienților, adresând totodată un apel pacienților și aparținătorilor să respecte regulile de siguranță din spital.

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