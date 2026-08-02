Un șacal turbat a atacat un copil de 9 ani în curtea casei, lângă Onești. Tatăl s-a luptat cu animalul ca să-i salveze viața

Clipe de groază pentru o familie din comuna Bogdănești, județul Bacău. Un băiețel de 9 ani a fost atacat de un șacal chiar în curtea casei, în timp ce se juca, iar tatăl său a intervenit în ultimul moment și s-a luptat cu animalul pentru a-i salva viața. Ulterior, analizele de laborator au confirmat că șacalul era infectat cu virusul rabiei, relatează unupetrotus.ro.

Incidentul s-a petrecut joi, 30 iulie, în partea din spate a gospodăriei familiei. Potrivit tatălui copilului, băiatul ieșise în curte să se joace când animalul sălbatic a sărit asupra lui. „Băiatul meu s-a dus pur și simplu în ogradă să se joace, când șacalul i-a sărit la picioare. Eu am auzit țipând. Când m-am dus să văd ce are, m-am panicat și i-am dat cu coada de sapă în cap la șacal”, a povestit bărbatul.

Când a ajuns lângă copil, acesta fusese deja mușcat de picior.

„«Văleu, văleu!», l-am auzit strigând pe băiat. Șacalul deja îl mușcase de picior. L-a lăsat pe copil și s-a întors la mine să mă muște”, își amintește tatăl.

Bărbatul spune că a fost nevoit să se lupte cu animalul pentru a-l îndepărta, reușind în cele din urmă să-l omoare.

Copilul și tatăl au fost internați

Imediat după atac, băiatul a fost transportat de urgență cu mașina familiei la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești, unde medicii i-au acordat primul ajutor și i-au administrat vaccinul antirabic.

„Mulțumim doctorilor și personalului medical de la Onești că au reacționat rapid și că l-au tratat. I-au făcut vaccinul copilului și acum este bine”, a transmis tatăl.

În prezent, atât copilul, cât și tatăl său sunt internați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Onești, unde urmează tratamentul profilactic necesar după contactul cu un animal infectat.

Analizele au confirmat rabia

Șacalul a fost preluat de medicul veterinar și trimis la laborator, în Bacău, unde testele au confirmat prezența virusului rabic.

Cazul apare la scurt timp după ce Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a anunțat existența mai multor focare de rabie în județ, inclusiv unul confirmat la o vulpe din comuna Bogdănești.