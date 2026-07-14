UPDATE Circulația pe Varianta Ocolitoare a Bacăului nu se închide încă. Vezi ce transmite CNAIR!

Circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău nu se închide încă, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Inițial, acest sector trebuia să fie închis între 15 iulie – 31 august, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7 (detalii AICI).

Potrivit CNAIR, constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului. Ca atare, participanții la trafic pot tranzita fără restricții Varianta Ocolitoare Bacău.

„În funcție de evoluția viitoare a lucrărilor se va stabili perioada de închidere a drumului, care va fi anunțată din timp participanților la trafic”, au transmis reprezentanții CNAIR.