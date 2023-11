Valabilitate de 15 ani pentru permisele auto! Deputatul băcăuan Cristian Ichim continuă seria de inițiative pentru modernizarea Codului Rutier

Parlamentarul băcăuan Cristian Ichim (REPER) continuă seria inițiativelor legislative de modernizare a Codului Rutier și de aliniere a României la normele stabilite de Comisia Europeană. Acesta a depus un proiect legislativ ce prevede modificarea valabilității permiselor auto și speră la un traseu facil spre adoptare, fiind susținut de toate partidele.

„Principalele prevederi propuse se referă la sprijinirea a peste 3 milioane de cetățeni care au permise de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE prin creșterea valabilității administrative de la 10 ani la 15 ani. Un alt element important al proiectului este creșterea siguranței rutiere prin scăderea valabilității administrative a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, deținute de persoane cu vârsta de 70 de ani și peste această vârstă.

Anual obțin permis de conducere în jur de 325.000 persoane, pe lângă cele aproximativ 450.000 de permise de conducere care trebuie reînnoite anual, asta înseamnă aglomerarea activității Direcțiilor Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din toată țara și bineînțeles un factor de stres pentru cetățenii care pierd timp stând la cozi pentru a-și depune dosarul. Astfel, prelungirea cu încă 5 ani a valabilității permisului de conducere contribuie la reducerea costurilor pentru reînnoire, la eliminarea timpului alocat întocmirii și depunerii dosarului și implicit reducerea aglomerației de la ghișeele autorității responsabile.

La nivelul Uniunii Europene sunt multe state care au prelungit valabilitatea administrativă a permiselor de conducere cum ar fi Germania, Franța, Austria, Danemarca, Grecia, Polonia și este timpul ca și România să facă acest pas important pentru îmbunătăți și moderniza cadrul legal, în special din perspectiva consolidării demersurilor de siguranță rutieră”, arată deputatul Cristian Ichim.