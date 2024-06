Tot în prima parte a zilei, a votat și Valentin Ivancea, candidatul PSD-PNL la Primăria Bacău.

Screenshot

„Am votat pentru copiii noștri. Am votat pentru tineri. Am votat pentru muncitori. Am votat pentru antreprenori. Am votat pentru vârstnici. Am votat pentru noi toți, cei care iubim Bacăul. Am votat pentru Bacău”, a declarat Ivancea, la ieșirea din secția de votare.

Declarația video, aici: