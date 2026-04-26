Vântul puternic face ravagii în Bacău: acoperișuri smulse și copaci prăbușiți peste mașini și clădiri

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău intervin, la această oră, în mai multe zone din județ pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, echipajele sunt mobilizate în mai multe puncte din municipiu și din județ. Pe strada Tazlăului din Bacău, pompierii acționează pentru îndepărtarea unor elemente de acoperiș aflate în pericol de cădere de pe un bloc de locuințe, intervenind cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

O altă intervenție are loc pe strada Calea Mărășești, unde un copac a căzut peste un magazin, echipajele acționând pentru degajarea acestuia. Totodată, în comuna Tamași, satul Furnicari, pompierii intervin cu o autospecială de descarcerare după ce un copac s-a prăbușit peste un autoturism.

De asemenea, o altă misiune este în desfășurare pe strada General Gușe din municipiul Bacău, unde se acționează pentru degajarea unui copac căzut, cu ajutorul unei autospeciale de hidroperforare.

Reprezentanții ISU precizează că intervențiile sunt în dinamică, iar echipajele rămân mobilizate pentru a gestiona situațiile de urgență generate de condițiile meteo.