Victor Diaconu, primarul traseist din Ardeoani, acuzat că a făcut scandal în restaurantul personal. Conform legii, el nu are voie să administreze afaceri

O nuntă care a avut loc sâmbătă, 21 septembrie 2024, s-a finalizat cu scandal pentru un grup de barmani din Iași. La finalul evenimentului, tinerii au fost amenințați și jigniți de Victor Diaconu, proprietarul pensiunii Davis și primarul comunei Ardeoani, județul Bacău, notează bzi.ro. Diaconu a fost ales în 2020 din partea PNL, însă ulterior a trecut la AUR, formațiune din partea căreia a obținut un nou mandat.

Mai mulți barmani din cadrul unui bar mobil, din Iași, ar fi fost amenințați și jigniți de Victor Diaconu, proprietarul pensiunii Davis. Incidentul a avut loc duminică, 22 septembrie 2024, în jurul orei 4.00, după finalizarea unei nunți. Proprietarul localului i-a amenințat pe tineri că, în cazul în care nu vor reuși să-și strângă recuzita în 3 minute, atunci îi va încuia înăuntru.

„S-a luat, în special, de fete!”

„A fost vorba de un eveniment de weekend, care a avut loc la pensiunea Davis, unde patron este primarul Victor Diaconu, din comuna Ardeoani, județul Bacău. El a fost cel care ne-a înjurat, ne-a amenințat cu bătaia. A venit duminică dimineață, în jurul orei 4.00, după ce s-a terminat nunta și toată lumea strângea lucrurile. El a venit nervos și ne-a zis că, dacă în 3 minute nu terminăm de strâns, ne închide înăuntru, ne sechestrează. A început să ne înjure, se aude și pe filmări cum ne înjură. Până la urmă, a stins lumina în local și am strâns totul pe întuneric, cu lanterna de la telefon. Am strâns totul pe fugă, nici măcar nu știu dacă a mai rămas ceva, nu am avut ce face, a trebuit să plecăm cât mai repede pentru că era să ne ia la bătaie. Încă a ieșit după noi, afară, și a vrut să ne lovească, dar s-a abținut, nu știu cum! Una din colegele mele s-a enervat și i-a spus că, dacă o trage de păr, o să aibă dosar penal pentru vătămare corporală. Noi eram 6 persoane, dar el s-a luat, în special, de fete, pe noi ne înjura”, a declarat Andreea P., una dintre tinerele care s-au deplasat cu barul mobil la pensiunea Davis.

Daniela Diaconu, managerul pensiunii Davis, a negat toate acuzațiile aduse de barmanii din Iași și a explicat că aceștia au fost dați afară din local de către soțul său, Victor Diaconu, deoarece acesta trebuia să fie închis. Potrivit legislației incompatibilității, un primar nu ar voie să administreze afaceri sau să aibă alt loc de muncă.

