Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / VIDEO: Accident în Târgu Ocna: un motociclist a fost lovit de un autoturism. Victima, transportată la spital

VIDEO: Accident în Târgu Ocna: un motociclist a fost lovit de un autoturism. Victima, transportată la spital

Lasă un comentariu

Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, în stațiunea Târgu Ocna, în urma căruia un motociclist a fost grav rănit și a avut nevoie de transport la spital.

Potrivit unupetrotus.ro, un motociclist a fost acroșat de un autoturism, în condiții care urmează să fie stabilite de către polițiștii rutieri ce efectuează cercetări la fața locului.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a acordat primul ajutor victimei, aceasta fiind ulterior transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul Spitalului Onești pentru investigații și tratament de specialitate.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *