VIDEO: Accident în Târgu Ocna: un motociclist a fost lovit de un autoturism. Victima, transportată la spital

Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, în stațiunea Târgu Ocna, în urma căruia un motociclist a fost grav rănit și a avut nevoie de transport la spital.

Potrivit unupetrotus.ro, un motociclist a fost acroșat de un autoturism, în condiții care urmează să fie stabilite de către polițiștii rutieri ce efectuează cercetări la fața locului.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a acordat primul ajutor victimei, aceasta fiind ulterior transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul Spitalului Onești pentru investigații și tratament de specialitate.