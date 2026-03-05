VIDEO Avarie pe Aleea Ghioceilor, în această dimineață. Strada din fața Căminului de Bătrâni este inundată – UPDATE

UPDATE: CRAB a transmis o informare referitoare la avaria produsă la conducta de apă: „Urmare a unei defectiuni aparute la conducta de distributie a apei potabile de pe str. Aleea Ghioceilor, din municipiul Bacau, va informam ca in data de 05.03.2026, incepand cu ora 07:00 si pana la remedierea situatiei, se intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strazile Aleea Ghioceilor, Pictor Aman, Miron Costin(partial), Stadionului (partial) si Visinului. In zona afectata de aceasta oprire, la reluarea furnizarii apei pot aparea fenomene de turbiditate (apa murdara)”.

Știrea inițială:

Aleea Ghioceilor este inundată, marți dimineață, în urma unei avarii.

Potrivit imaginilor de la fața locului, apa a ajuns și în fața Căminului de Bătrâni deținut de Primăria Bacău.

Potrivit unor relatări, cartierul Zimbru a rămas fără apă la robinete.

Vom reveni.