VIDEO! Bătrân la un pas de îngheț, salvat de jandarmii din Târgu Ocna: „Mi-era atât de frig…”

Un bătrân, la un pas să se prăpădească înghețat de frig, a fost salvat de jandarmii din Târgu Ocna.

În această dimineață, în jurul orei 9.30, un echipaj de jandarmi aflat în patrulare în stațiunea Târgu Ocna a observat un bărbat căzut în zăpadă. Fără ezitare, jandarmii l-au ridicat și i-au acordat primul ajutor. Sprijiniți de cetățenii din zonă, i-au oferit un ceai cald și l-au învelit într-o pătură. Bărbatul are 68 de ani și este din județul Buzău.

„Mi-era atât de frig, nu mai simțeam mâinile și picioarele. Vă mulțumesc că ați venit la timp! Fără voi, nu știu ce s-ar fi întâmplat”, a spus nea Septimiu.

„Prioritatea noastră este viața oamenilor, am acționat rapid și coordonat pentru a îi oferi sprijin până la sosirea ambulanței. Mulțumim cetățenilor care ne-au sărit în ajutor, gesturile lor au făcut diferența”, a spus plutonier adjutant Marius Cociaș.

Bărbatul a fost preluat de o ambulanță și transportat la UPU Onești pentru îngrijiri medicale.