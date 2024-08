VIDEO: Copil de 6 ani, ajuns la Urgențe, după ce a fost împins într-un șanț adânc de 4 metri de un băiat de 13 ani

Un copil de 13 ani l-a împins intenționat pe altul de 6 ani într-un șanț. Fapta lui a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii și inspectorii de la Protecția Copilului Bacău au deschis anchete, notează Pro TV.

O cameră de supraveghere a surprins incidentul șocant. În imagini se vede cum tânărul de 13 ani merge pe stradă, lângă bicicletă, iar copilul de 6 ani se aproprie. La un moment dat, inexplicabil, băiatul mai mare vine lângă victimă și, după câteva secunde, o împinge cu putere în şanţul adânc de 4 metri. Apoi, adolescentul se urcă pe bicicletă și fuge.

O vecină a dat alarma, după ce un alt copil a văzut gestul extrem și a strigat după ajutor: „M-am uitat în pârâu copilaşul ţipa mami ajutor mami ajutor şi m-am speriat şi eu”, a declarat aceasta.

Când a auzit grozăvia, mama băiatului de 6 ani a venit într-un suflet și l-a scos pe cel mic din şanţul adânc. Era rănit și foarte speriat. „L-am luat în braţe şi am fugit la urgenţe cu el la Bacău. Am stat toată noaptea acolo şi a doua zi am aflat, cerând imaginile, că băiatul meu a fost împins intenţionat.”, a declarat mama victimei.

Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru loviri sau alte violenţe. Vecinii spun că băiatul de 13 ani a mai făcut probleme în trecut.

Protecția Copilului a fost sesizată în acest caz. Adolescentul va fi supus unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă a avut discernământ. Între timp, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.