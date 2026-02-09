Ziarul de Bacău

VIDEO – CRAB intervine pentru remedierea avariei la aducțiunea Valea Uzului – Bacău

Echipele Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) intervin pentru remedierea avariei apărute la aducțiunea de apă brută Valea Uzului – Bacău, au anunțat reprezentanții societății.

Potrivit unui comunicat transmis de operatorul regional, lucrările de reparație sunt în desfășurare, iar intervenția vizează conducta de transport a apei brute. Reprezentanții CRAB precizează că vor reveni cu informații actualizate pe măsură ce operațiunile avansează.

  1. Nelu a zis

    Domnule primar, unde paştele mă-sii este rezerva aia de apă cu care v-aţi bătut în piept până va apucat tusea, că aţi rezolvat-o??
    Cât mai trebuie să trăim ca în epoca de piatră şi in bătaie de joc??

