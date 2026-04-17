VIDEO – Filmarea care răstoarnă versiunea poliției: șofer sancționat abuziv la Târgu Ocna deși a trecut pe verde. Anchetă declanșată de IPJ Bacău

Un incident rutier petrecut în Târgu Ocna a stârnit controverse, după ce imaginile surprinse de camera de bord a unui șofer au fost făcute publice pe Facebook și par să contrazică versiunea poliției.

FOTO: Camera de bord a „văzut” verde, dar polițista susține că a fost galben, la semafor

În filmarea publicată se observă că autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani, din Moinești, pătrunde în intersecție pe culoarea verde a semaforului, nu pe galben, așa cum a susținut agenta de poliție.

Cu toate acestea, șoferul a fost oprit în trafic pe DN 12A de un echipaj din cadrul Poliției Târgu Ocna și sancționat cu avertisment scris pentru presupusa pătrundere în intersecție pe culoarea galbenă.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au transmis că sancțiunea a fost aplicată în urma constatărilor directe ale agentului, dar că a declanșat verificări.

Ce măsuri a anunțat IPJ Bacău?

„În urma verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu avertisment scris pentru pătrunderea în intersecție pe culoarea galbenă a semaforului electric”, a precizat IPJ Bacău.

De asemenea, instituția a subliniat că procesul-verbal de contravenție beneficiază de prezumția de veridicitate până la proba contrară, însă aceasta poate fi răsturnată în instanță prin administrarea de probe, inclusiv înregistrări video.

Șoferul a refuzat să semneze procesul-verbal și are posibilitatea de a formula plângere contravențională în termen de 15 zile.

În contextul apariției imaginilor în spațiul public, conducerea IPJ Bacău a dispus verificări prin intermediul Biroului Control Intern. Rezultatul acestora ar putea clarifica modul în care a fost aplicată sancțiunea.

Imaginile incidentului, cu schimbul de replici în care s-a angajat șoferul cu polițista de la Târgu Ocna: