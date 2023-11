VIDEO! Viziteu, prins cu minciuna! Consilier local amenințat cu Poliția, după ce a adus în ședință două pavele

Pavelele pentru pistele de bicicletă au stârnit discuții aprinse între un consilier local și primarul Viziteu, în cadrul ședinței ordinare a Consiliul Local de marți, care s-au lăsat și cu un denunț făcut de edilul Bacăului, pentru furt de pe domeniul public.

Foto: Dumitru Stângaciu, consilier local PER

Dumitru Stângaciu, consilier PER, a venit la ședință cu două pavele, de aceeași grosime, dar culori diferite: una gri, dintre cele cu care au fost făcute inițial trotuarele, și una verde, dintre cele cu care au fost înlocuite dalele gri, atunci când s-au început lucrările la coridoarele nemotorizate. Cu „dovada” pe masă, consilierul PER a încercat să arate că primarul a mințit atunci când a motivat necesitatea ca dalele gri să fie schimbate, din cauză că nu ar fi avut grosimea necesară pentru piste. De asemenea, el a pus și o înregistrare în care edilul răspunde la o întrebare referitoare la această chestiune.

Iată textul înregistrării de pe telefonul consilierului Stângaciu:

„Întrebare: «De ce a trebuit dvs. să scoateți pavelele gri și să cumpărați altele identice de culoare verde, când puteați să le vopsiți pe cele gri? Și ce-ați făcut cu pavelele pe care le-ați scos?» Răspunsul primarului: «Soluția este dată de proiectant. Din ce am înțeles, pavelele existente erau doar pentru a fi pietonale. Celelalte sunt dublu la grosime și sunt proiectate pentru biciclete, pentru nemotorizate (…) Îs duble, mult mai groase, rezistă la altă sarcină, este altă tehnologie, asta o dată. Tehnologia de sub ea, subtraturile…»”

Primarul, nevoit să recunoască

După ascultarea înregistrării, primarul a recunoscut că a greșit când a spus că le-a schimbat din cauză grosimii. „Dle Stângaciu, aveți dreptate! Așa cum ați bine punctat, din înregistrare, am zis că din ceea ce am reținut. De fapt, nu era de două ori grosimea, doar avea un strat impregnat cu acea culoare verde. Mă scuzați că am greșit atunci”, a spus Stanciu-Viziteu.

Primarul l-a denunțat pe consilier, pentru că ar fi furat de pe domeniul public

Discuția dintre edilul Bacăului și consilierul local a continuat în aceeași notă. La un moment dat, primarul îl întreabă pe consilier de unde are dalele: „Dle consilier, vă felicit! Ați descoperit o greșeală, mi-am recunoscut-o! Totuși sunt foarte curios și eu de unde ați găsit acele dale? De unde le aveți, le-ați cumpărat?”. După mai multe replici, primarul Viziteu a declarat că s-a dus să raporteze furtul dalelor către șeful Poliției Locale.

„Am mers să vorbesc cu comandantul poliției să raportez un furt de bunuri de pe domeniul public, dle consilier”, a adăugat edilul.

Primarul Lucian Stanciu Viziteu nu este la prima ieșire de acest gen. Într-o altă ședință de Consiliul Local a amenințat un consilier că îl va da pe mâna Poliției Locale.