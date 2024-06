Viziteu renunță să mai candideze la șefia USR, după ce Elena Lasconi a anunțat că se înscrie în cursă. Primarul Bacăului i-a mai susținut pe Barna și Drulă

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a spus într-o postare pe Facebook, că o susţine pe Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, pentru a fi aleasă preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR). La câteva zile după ce a anunțat că intenționează să candideze, primarul Bacăului a declarat că o apreciază pe Lasconi pentru că a decis să îşi asume şi candidatura la alegerile prezidenţiale.

„Dragi prieteni, Elena Lasconi a spus Da! Elena a hotărât să-şi asume atât candidatura la preşedinţia partidului, cât şi candidatura la alegerile prezidenţiale. Nu a fost o decizie uşoară, va avea cu siguranţă multe de înfruntat. De asta are toată aprecierea si susţinerea mea. Mă bucur că a înţeles mesajul meu şi al altor colegi, atunci când am solicitat ca oricine doreşte să se înscrie în cursa pentru conducerea USR să-şi asume şi candidatura. O susţin pe Elena deoarece cred că în acest moment este cea mai bună soluţie pentru USR. Elena are energia şi dorinţa de a reconstrui partidul, are legitimitatea votului şi notorietatea necesară pentru a începe campania cu motoarele turate”, a afirmat Viziteu.

Totodată, el a arătat că USR se află într-o situaţie „extrem de complicată”. „Urmează săptămâni şi luni de foc. Nu ne va fi uşor, situaţia este extrem de complicată şi o ştie fiecare dintre noi. Dar fix pentru astfel de momente am intrat în politică!”, a mai spus primarul Bacăului.

Intrat în USR în timpul lui Nicușor Dan, Viziteu i-a susținut, pe rând, pe foștii președinți Dan Barna și Cătălin Drulă. În campania electorală, primarul USR s-a lăudat cu susținerea lui Romeo Stavarache, fost primar liberal condamnat pentru luare de mită. În prezent, Viziteu este suspect într-un dosar DNA.