Weekend dedicat Nadiei Comăneci, la Onești: Cupa Internațională „Nadia Comăneci – Perfect 10” și Gala Campioanelor – „Omagiul Perfecțiunii”

În acest sfârșit de săptămână, la Onești, vor avea loc mai multe evenimente pentru a omagia 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii mondiale, primit de oneșteanca Nadia Comăneci – Zeița de la Montreal – la Jocurile Olimpice din 1976. Campioana va fi prezentă la Onești pe 31 mai, în cadrul Galei Campioanelor „Perfect 10”, alături de alte nume mari ale gimnasticii românești, precum Cătălina Ponor sau Sandra Izbașa.

În aceste zile, municipiul Onești va găzdui competiții internaționale de gimnastică, expoziții, parade și inaugurarea traseului tematic „Drumul Perfecțiunii”, dedicat copilăriei și carierei marii campioane, potrivit unupetrotrus.ro.

Consiliul Județean Bacău a aprobat, miercuri, asocierea cu CSM Onești și susținerea financiară a evenimentelor internaționale care vor avea loc, la sfârșitul acestei săptămâni, în municipiul Onești.

„50 de ani de la momentul în care un copil din județul Bacău schimba pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale (…) Nadia Comăneci a demonstrat lumii întregi că talentul, munca, disciplina și curajul pot transforma un copil din Onești într-un simbol universal al perfecțiunii sportive. Primul „10 perfect” nu a însemnat doar o medalie sau un record, ci un moment care a pus județul Bacău și România pe harta marilor performanțe sportive internaționale”, a precizat Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Gala Campioanelor „Perfect 10”, pe 31 mai

Laurențiu Neghină, purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, anunță că pentru Gala Campioanelor „Perfect 10”, care va avea loc pe 31 mai, accesul pe Stadionul Carom se va face în intervalul 17:00 – 18:15, în limita locurilor disponibile.

„Întrucât estimăm un număr de participanți mult mai mare decât capacitatea stadionului, în parcul din fața Stadionului Carom va fi amplasat un ecran gigant pe care evenimentul va fi transmis în direct. De asemenea, un al doilea ecran va fi instalat în Piațeta Catedralei, unde cei interesați vor putea urmări gala în timp real”, transmite purtătorul de cuvânt al primăriei.

În cadrul acestui eveniment, sunt așteptate foste campioane olimpice și mondiale precum Ecaterina Szabo, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache sau Andreea Răducan, alături de Nadia Comăneci. Seara se va încheia cu un concert susținut de Loredana Groza, scrie unupetrotus.ro.

Măsuri sporite de siguranță

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării Cupei Internaționale „Nadia Comăneci – Perfect 10” și a Galei Campioanelor – „Omagiul Perfecțiunii”, în perioada 29-31 mai, evenimente ce se vor desfășura la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” și Stadionul „Carom” din municipiul Onești.

Jandarmi, polițiști, pompieri și polițiști locali vor acționa zilnic în vederea realizării unui climat de ordine și siguranță publică pentru toți participanții. Pentru ca aceste evenimente mult așteptate să nu fie umbrite de momente mai puțin plăcute, autoritățile vă recomandă să țineți cont de următoarele lucruri:

aveți grijă de bunurile pe care le aveți asupra dumneavoastră;

fiți prudenți în relațiile cu persoanele cunoscute întâmplător și nu vă lăsați angrenați în dispute verbale care pot degenera.

De asemenea, le jandarmii le reamintesc participanților că este strict interzis: accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase (inclusiv arme albe sau alte obiecte care reprezintă un pericol public) în locul de desfășurare a evenimentelor publice; folosirea dronelor fără autorizație și avizele necesare.