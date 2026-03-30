Young Island Festival anunță primii artiști ai ediției 2026 – „Community”, o ediție dedicată spiritului băcăuan și marilor nume care au scris istoria festivalului

Young Island Festival, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Moldova, revine în 2026 cu o ediție construită în jurul conceptului „Community”, un omagiu adus oamenilor, solidarității și identității culturale a județului Bacău. Organizatorii anunță primii artiști confirmați pentru noua ediție, marcând începutul unei povești care continuă să se dezvolte de la an la an.

Tema „Community” transformă festivalul într-un spațiu simbolic în care publicul, artiștii și întreaga comunitate devin parte din aceeași energie creativă. Young Island nu este doar un eveniment muzical, ci o platformă care unește generații, inspiră tinerii și oferă Bacăului o voce puternică în peisajul cultural național.

De-a lungul edițiilor precedente, Young Island a adus la Bacău artiști internaționali de renume, consolidându-și statutul de festival cu impact global. Pe scenele festivalului au urcat superstarul american Jason Derulo, artistul francez Willy William, producătorul turc Mahmut Orhan, legendarul Nana, precum și celebrul DJ german ATB, unul dintre pionierii muzicii trance. Lor li s-au alăturat artiști trance și EDM precum Paul van Dyk, Blasterjaxx, Quintino, Sunnery James & Ryan Marciano, Asco, dar și nume internaționale din zona urbană, precum Lil Mosey. Scena românească a fost reprezentată de artiști precum Smiley, Delia, Carla’s Dreams, The Motans, Vama, Guess Who, Grasu XXL, Șatra Benz, Alina Eremia, Fly Project și mulți alții, transformând Insula de Agrement într-un punct de întâlnire al celor mai diverse stiluri și generații.

Young Island a devenit un motor de dezvoltare pentru județul Bacău, atrăgând anual mii de vizitatori și stimulând economia locală, turismul, serviciile și colaborările cu antreprenorii din regiune. Festivalul generează locuri de muncă sezoniere, oferă oportunități tinerilor și contribuie la consolidarea imaginii Bacăului ca un centru emergent al culturii contemporane. Organizat de un ONG dedicat promovării culturii și educației, Young Island rămâne un festival construit pentru comunitate, nu pentru profit. De-a lungul anilor, organizatorii au colaborat cu numeroase ONG-uri locale, au premiat elevi merituoși și au susținut câștigătorii competițiilor sportive, implicându-se activ în dezvoltarea tinerilor din județ.

Ediția 2026 introduce Concursul de Talente Young Island, un proiect dedicat descoperirii și promovării artiștilor aflați la început de drum. Toți participanții vor primi abonamente gratuite la festival, iar câștigătorii vor avea ocazia să cânte pe scenele Young Island, alături de artiști consacrați.

Biletele pentru Young Island Festival 2026 pot fi achiziționate exclusiv de pe site-ul oficial www.youngisland.ro.

„Young Island nu este doar un festival, este o promisiune. O promisiune că Bacăul poate, că tinerii merită, că arta trebuie să fie accesibilă tuturor. Ediția Community este modul nostru de a spune că fiecare om contează, că fiecare talent are un loc pe insula noastră și că împreună putem construi un viitor cultural solid pentru județ. Young Island aparține comunității – noi doar avem onoarea de a-l organiza.” — Alex Olteanu, Event Manager Young Island Festival, Asociatia Pro Bacau

Artiști anunțați până acum: Inna, Markus Schulz, Mohombi, Albert NBN, Candyboii, Cosmin Vraciu, Dirty Nano, Ian, Karol Diac, Los Vagabondos, Marwan, Mira, Moise B2B Just2, Oscar, Petre Ștefan, Rares, Rava, Rbor, Reman, Revol, Speak.