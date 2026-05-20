Zeci de kilograme și litri de pesticide expirate, descoperite de polițiști în locuința unui bărbat din Prăjești

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au descoperit zeci de kilograme și litri de produse pentru protecția plantelor expirate, în urma unui control efectuat într-o localitate din județ.

Potrivit IPJ Bacău, la data de 19 mai, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu reprezentanți ai Autorității Naționale Fitosanitare – Oficiul Fitosanitar Bacău, au verificat locuința unui bărbat de 59 de ani din comuna Prăjești.

În urma controlului, oamenii legii au identificat 32 de kilograme și 66 de litri de produse pentru protecția plantelor care aveau termenul de valabilitate expirat. Întreaga cantitate a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fabricarea, reambalarea, importul, exportul sau punerea în circulație a produselor de protecție a plantelor ilicite, precum și pentru neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase devenite deșeuri.