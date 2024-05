ZIDART: Festivalul de Artă Stradală revine cu ediția a 7-a, sub tema „Civic Expressions”

ZIDART, renumitul festival de artă stradală din Bacău, revine cu o ediție aniversară, cea de-a 7-a, sub o temă captivantă: „Civic Expressions”.

Inspirat de pasiunea tinerilor artiști de a transforma orașul într-un reper al artei stradale internaționale, festivalul își propune nu doar să aducă culoare spațiilor publice, ci și să mobilizeze cetățenii în implicarea activă pentru binele comun.

O invitație la reflecție și exprimare artistică

ZIDART invită artiștii și locuitorii Bacăului să reflecteze la rolul fundamental al cetățeanului în societate. Fie prin creații artistice, fie prin participarea la dezbateri, festivalul oferă o platformă pentru a explora teme esențiale precum participarea civică, informarea vs dezinformarea, mass-media, cultura și identitatea, și educația civică.

Șase teme fundamentale ale civismului

Festivalul propune o incursiune în 6 teme fundamentale ale civismului:

Participarea la vot: O voce activă în alegeri este esențială pentru o societate democratică.

Cetățenia activă: Implicarea în viața comunității prin voluntariat, activism și proiecte civice.

Informare vs dezinformare: Discernământul și educația media ne permit să navigăm prin oceanul de informații și să identificăm sursele de încredere.

Mass media: digital media și broadcast media: Analiza critică a mesajelor transmise prin diverse canale media, oferind o perspectivă obiectivă.

Cultură și identitate: Promovarea diversității culturale, a valorilor locale și a identității naționale.

Educația civică: Dezvoltarea unei culturi civice solide prin educație formală și non-formală.

Un apel la acțiune

Artiștii sunt invitați să își trimită propunerile de proiecte artistice inspirate de tema „Civic Expressions” până la data de 5 Iunie. Lucrările selectate vor fi realizate în spații publice din Bacău pe parcursul festivalului.

„Într-un an marcat de promisiuni electorale, cu 5 rânduri de alegeri la orizont și o Europă în schimbare, lumea se îndreaptă spre cabinele de vot. În acest context, consider esențial să ne reamintim ce înseamnă să fim cetățeni responsabili. Ediția ZIDART 2024 are ca scop aducerea în discuție a responsabilității civice, o temă ce necesită o abordare profundă din partea noastră. Prin intermediul artiștilor și evenimentelor din cadrul „ZIDART – CIVIC EXPRESSIONS”, dorim să invităm comunitatea la dezbatere, dialog și reflecție asupra acestui an crucial pentru democrația continentului nostru.” Lucian Popa, fondator ZIDART.

ZIDART: Mai mult decât un festival de artă

ZIDART depășește statutul de festival de artă, devenind un spațiu de dialog, reflecție și acțiune civică. Festivalul reunește artiști talentați, locuitori implicați și organizații active din societatea civilă, contribuind la construirea unei comunități mai responsabile și mai unite.

Despre ZIDART

ZIDART – Street Art Festival este un proiect de regenerare urbană și socială prin intermediul artei stradale și a unor demersuri culturale adresate întregii societăți. Dedicat comunității, iubitorilor de frumos și creatorilor de street art în căutarea sufletului perete, festivalul a fost conceput din dorința de a crea o platformă pentru dialog social care să-i inspire pe oameni să fie prezenți în comunitate și să participe la viața culturală a orașului.

7 ani, 65 picturi murale, 60 artiști și 7500 mp vopsiți, mai târziu festivalul a devenit un brand local vizibil pe plan internațional care dezvoltă constant alături de comunitate un simț al identității și apartenenței stimulând un dialog activ în privința valorilor sociale și a integrării în contextul global.Contact:

Pentru mai multe informații despre festival, vă rugăm să vizitați site-ul web: https://www.zidart.ro/ sau să ne contactați la adresa de e-mail: contact@zidart.ro / 0748.910707