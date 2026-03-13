Ziarul de Bacău

Un judecător a publicat pe Facebook imagini din interiorul Judecătoriei Bacău, în care apar rafturi pline până la refuz și mormane de dosare depozitate în arhivă și pe holuri. Fotografiile au fost postate de Alin Ene, care a vrut să arate condițiile în care lucrează magistrații și personalul din … Citește despreJudecătoria Bacău, îngropată în dosare. Imagini cu „luxul” din instituție, publicate de un membru CSM
Lista evenimentelor de weekend. Concerte rock, stand-up comedy cu Bobonete, sporturi gratuite, campionat de table și ateliere
Primăria Tamași și o firmă, amendate de ABA Siret, pentru groapa de gunoi ilegală. Inițial, inspectorii nu au văzut dezastrul, acuză ministra Mediului
Aluminiul se reciclează la nesfârșit… dacă arunci dozele curate, în containerul galben
Atribuirea parcărilor din zona Martir Horia, anulată! Locuitorii sunt chemați de Primăria Bacău să-și ia înapoi dosarele depuse
FOTO: Scandalos! Agent Green reclamă o groapă ilegală de deșeuri lângă Siret, la Tamași, și cere control la ABA Siret
Accident rutier cu victimă încarcerată, pe strada Poligonului din Bacău
Economie
VIDEO DRDP Iași: Mobilizare impresionantă a muncitorilor UMB pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani
Bani pentru firme în 2026: scheme de finanțare pentru firmele mici și mijlocii, continuarea Start-Up Nation și plăți pentru „Femeia Antreprenor”
Politica
Eurodeputatul Dragoș Benea, reacție în scandalul zborului din Dubai: „O reuşită remarcabilă a diplomației române că o minoră a fost abandonată pe dinafară”
Senatoarea Daniela Ștefănescu prezintă bilanțul primului an de mandat: 58 de inițiative legislative și 30 de intervenții în plen
Maricica Coșa a pierdut procesul de 500.000 de lei. Ea l-a acuzat pe Scripăț că i-ar fi provocat stres, flatulențe și scaune moi
Autostrada A8: Danlin XXL, care a câștigat două loturi, stârnește îngrijorare la CNIR după declanșarea anchetei DNA Bacău privind contractul cu Consiliul Județean
UPDATE: Percheziții DNA la Consiliul Județean Bacău! Suspiciuni de fraudă la contractul de 47 de milioane de euro pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, câștigat de Danlin XXL
Expert
Reciclarea este una dintre cele mai simple metode prin care oamenii pot proteja mediul. În fiecare zi aruncăm ambalaje, hârtie sau obiecte care, de fapt, pot fi transformate în produse noi. Însă, reciclarea nu înseamnă doar „arunc la … Citește despreAluminiul se reciclează la nesfârșit… dacă arunci dozele curate, în containerul galben
Programul SOMA de colectare a deșeurilor reziduale, din perioada 09 – 14 martie 2026
În săptămâna 09 – 14 martie 2026, intervalul orar 7:30 – 16:00, SOMA va colecta deșeurile, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, din zonele prezentate în programul de mai jos. În municipiul Bacău, colectarea deșeurilor reciclabile se … Citește despreProgramul SOMA de colectare a deșeurilor reziduale, din perioada 09 – 14 martie 2026
O lume în miniatură: cum creezi acvariul perfect pentru pești
Ideea de a avea un colț de natură în propria locuință fascinează tot mai mulți oameni, iar amenajarea unui acvariu de pesti devine una dintre cele mai relaxante și creative activități domestice. Odată plasat în cameră, un acvariu nu este … Citește despreO lume în miniatură: cum creezi acvariul perfect pentru pești
Programul SOMA de colectare a deșeurilor din sticlă, în cele 22 de comune, pentru luna martie 2026
SOMA Bacău colectează, o dată pe lună, sticla din recipientele aflate pe domeniul public, din fiecare din cele 22 de comune, conform graficului prezentat mai jos. Ziua în care se ridică deșeurile respective este marcată în calendare cu … Citește despreProgramul SOMA de colectare a deșeurilor din sticlă, în cele 22 de comune, pentru luna martie 2026
Educatie – Cultura
Cursuri gratuite pentru pregătirea la BAC 2026, oferite de Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureat 2026 destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni în sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universităţii „Vasile … Citește despreCursuri gratuite pentru pregătirea la BAC 2026, oferite de Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea din Tlemcen, Algeria
O delegație de la Universitatea din Tlemcen, Algeria, este prezentă la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a stabili relații de colaborare, la nivel academic și de cercetare, între cele două universități. Delegația este alcătuită … Citește despreUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea din Tlemcen, Algeria
Conflict la Filipești, după ce Primăria a anunțat demolarea școlii din Galbeni. „Doar trecând cu buldozerul peste mine!”
Mai mulți localnici și consilieri locali, printre care și foști profesori și elevi din Galbeni (comuna Filipești), au făcut o petiție prin care cer administrației locale ca școala din satul lor să nu fie demolată. Profesoară octogenară: „Doar trecând … Citește despreConflict la Filipești, după ce Primăria a anunțat demolarea școlii din Galbeni. „Doar trecând cu buldozerul peste mine!”
Precizări ale ISJ Bacău privind cadrele didactice și elevii blocați în zona de conflict a spațiului arab
La nivelul județului Bacău sunt 27 cadre didactice și 1 un angajat didactic auxiliar, respectiv 9 elevi (plecați cu familiile, nu în grup organizat/excursie) blocați în spațiul arab. 5 elevi provin din trei unități de învățământ din municipiul … Citește desprePrecizări ale ISJ Bacău privind cadrele didactice și elevii blocați în zona de conflict a spațiului arab
Foto – Video
VIDEO: Autostrada A7 avansează în județul Bacău: Umbrărescu toarnă asfalt pe ultimii kilometri dintre Adjud și Răcăciuni
Lucrările la Autostrada Moldovei A7 avansează pe sectorul din județul Bacău. Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, se toarnă asfalt pe ultimii kilometri ai lotului 2 al … Citește despreVIDEO: Autostrada A7 avansează în județul Bacău: Umbrărescu toarnă asfalt pe ultimii kilometri dintre Adjud și Răcăciuni
FOTO: Accident rutier cu victimă încarcerată în Ardeoani. Intervenție a salvatorilor din Moinești
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață pe raza comunei Ardeoani, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor militari și a salvatorilor de la Serviciul de Ambulanță … Citește despreFOTO: Accident rutier cu victimă încarcerată în Ardeoani. Intervenție a salvatorilor din Moinești
Asfaltare cu picioarele, surprinsă pe o stradă din Bacău. Conducerea Primăriei: „Fake news!”
Un băcăuan a surprins modul în care un muncitor al Primăriei peticește o groapă pe strada Gheorghe Donici. Din imagini se observă că acesta bătătorea asfaltul cu picioarele. Mai mult, afară erau temperaturi negative. Imaginile au stârnit mai … Citește despreAsfaltare cu picioarele, surprinsă pe o stradă din Bacău. Conducerea Primăriei: „Fake news!”
EXCLUSIV! Imagini filmate la locul avariei pe conducta de apă care alimentează Bacăul – VIDEO
Vă prezentăm imagini filmate la locul avariei produse pe conducta de apă Valea Uzului - Bacău, pe porțiunea de după Stejaru, cea veche. Reamintim, în cursul dimineții de luni, 9 februarie 2026, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș, a apărut o … Citește despreEXCLUSIV! Imagini filmate la locul avariei pe conducta de apă care alimentează Bacăul – VIDEO