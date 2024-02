ANCHETĂ: O angajată a Primăriei, membră USR, stă „pe ochi frumoși” într-o locuință de serviciu a instituției, din buricul târgului, deși are buletin de Bacău

În timp ce sute de tineri așteaptă o locuință socială, o membră USR, angajată în Primăria Bacău, a ajuns să locuiască „pe ochi frumoși” într-un apartament de lux din buricul târgului, ce aparține municipiului. Asta deși are domiciliul în Bacău. Cea în cauză a recunoscut că nu a primit „oficial” apartamentul, ci „doar temporar”, sfidând orice prevedere legală.

Angajata în cauză este Cerasela Ionela Cocalea, inspector de specialitate la Baze Sportive, în cadrul Primăriei Bacău, care de curând a primit atribuții de conducere a serviciului. Aceasta este și membră USR Bacău. De o bună bucată de vreme, Cocalea locuiește într-un apartament de peste 100 de mp, dotat și utilat modern, pe strada Pictor Aman 94, chiar lângă noul sediu al Primăriei. Este vorba despre clădirea unde funcționează Inspectoratul de Stat în Construcții, care la etajele superioare are apartamente de locuit. Aici, Municipiul Bacău deține 4 locuințe de serviciu. Două sunt date spre folosință Teatrului Bacovia, unul Poliției Locale, iar altul în administrarea Primăriei.

„Cine mi-a înlesnit această facilitate nu este membru USR, să știți!”

Cheile au ajuns cumva la Cerasela Cocalea, angajata de la Baze Sportive, care locuiește fără să achite vreo chirie, singură, în apartamentul de peste 100 de mp al Primăriei. Lucru pe care aceasta îl recunoaște fără ezitare.

Contactată de Ziarul de Bacău, Cerasela Ionela Cocalea nu a dorit inițial să dea informații, însă ulterior a confirmat faptul că a primit o locuință de serviciu de la Primăria Bacău. „Este adevărat, am primit o locuință de serviciu. Normal că am buletin de Bacău, din moment ce am locuit în Bacău. Neavând alt domiciliu decât acest apartament de serviciu, mi se pare normal, nemaiavând casă”. Întrebată dacă a primit locuința oficial, Cocala a negat: „Nu, doar temporar! Alte detalii nu sunt eu în măsură să vă dau”

Ea a recunoscut că face parte din același partid cu primarul Viziteu: „Sunt membru USR, dar cine mi-a înlesnit această facilitate nu este membru USR, să știți!”, a mai spus senină angajata Primăriei. Practic, a recunoscut că „cineva” i-a înlesnit accesul în apartament.

Apartamentele se dau doar cu aprobarea Consiliului Local

Primăria Bacău poate acorda aceste locuințe de serviciu, însă doar cu aprobarea Consiliului Local, fiind în patrimoniul municipiului. Redăm mai jos contractele pe care Primăria Bacău le-a făcut cu Teatrul Bacovia și Poliția Locală, pentru apartamentele vecine cu cel ocupat de Cerasela Cocalea, pentru ca instituțiile în cauză să le folosească. Transferul a fost aprobat de Consiliul Local, în timpul fostului primar Cosmin Necula.

În cazul Poliției Locale, apartamentul este dat în folosință juristei instituției, care are domiciliul în Adjud. Cele de la Teatrul Bacovia, sunt locuite de angajați ai instituției, care nu au domiciliul în localitate. „Stau mai multe persoane acolo, cred că cinci sau șase. Funcționează cumva în regim de cămin. Sunt apartamente mari, cu 3 camere”, a confirmat directorul Teatrului, Eduard Burghelea.

În urma solicitărilor de informații ale Ziarului de Bacău, Primăria a dispus evacuarea din apartament a Ceraselei Cocalea.