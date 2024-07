Apel umanitar! Nepoata de 7 ani a profesoarei Moldoveanu, decedată în accidentul din Bogdănești, are nevoie de sânge

Nepoata în vârstă de 7 ani a profesoarei Lenuța Moldoveanu, care a decedat în accidentul de duminică, din comuna Bogdănești (detalii aici), se află internată în stare gravă la secția de Chirurgie Pediatrică din cadrul SJU Bacău.

Mara Elena Moldoveanu are nevoie de urgent de sânge 01 negativ: „Este internată în spitalul de chirurgie pediatrică din Bacău, în urma unui accident rutier care a avut loc duminică 21.07. pe traseul Tg. Secuiesc – Onești. Bunica ei, fosta mea colegă de liceu a murit pe loc in accident. Știu ca am în lista de prieteni donatori onorifici de cursa lungă. Rugămintea mea și îndreaptă și către ei. Vă mulțumesc din suflet”, a anunțat o cunoștință a familiei, pe pagina de Facebook.

Donatorii sunt rugați să se prezinte cât mai curând la Centrul de Transfuzie Sanguină din Bacău și să menționeze că donează pentru Mara Elena Moldoveanu.