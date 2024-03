Asociația Pro Infrastructură îl face praf pe Umbrărescu, după ce a găsit pustiu șantierul DEx 12. „Capacitatea UMB e mult sub ceea ce este necesar!”

Asociația Pro Infrastructură îl critică dur pe constructorul Dorinel Umbrărescu, după ce a găsit pustiu șantierul DEx 12. „UMB, șantier pustiu pe DEx12. Ieri am filmat toți cei aproape 32 de kilometri ai Drumului Expres DEx12 Craiova-Pitești între nodul cu Autostrada A1 și Colonești”, a notat, pe Facebook, asociația specializată pe infrastructură.

„Ne așteptam ca mobilizarea să fie slabă, dar nici chiar așa: nu am găsit nici măcar un utilaj sau un singur muncitor al antreprenorului general, UMB! Am rămas surprinși să vedem că în teren erau doar câțiva angajați ai subcontractorilor care meștereau la relocările de utilități. Nu, cei de la UMB nu sunt în săptămâna liberă, aceasta tocmai a trecut și acum sunt în teren, dar pe alte șantiere. Nu, nu i-am prins în pauza de masă. Priviți imaginile și spuneți-ne voi dacă vedeți un utilaj sau un muncitor al UMB pe aliniament sau măcar în organizarea de șantier”, a notat API.

Activiștii de monitorizare a proiectelor au dat și explicația: „Motivul este simplu și evident pentru oricine poate sta strâmb și gândi drept: așa cum tot explicăm public de un an de zile, capacitatea UMB este mult, mult sub ceea ce este necesar ca să poată duce în ritmul obișnuit toți cei 388 kilometri de autostradă și drum expres pe care-i are momentan în portofoliu la execuție. Peste acest fapt absolut evident vine și decizia politică de a stabili, în anul electoral 2024, ca priorități pentru UMB Autostrada A7, ce și cât s-o putea, și Centura Timișoara”.

„Celelalte lucrări ale constructorului, precum DEx12 Colonești-Pitești, A3 Nădășelu-Zimbor-Poarta Sălajului, DEx6 Galați-Brăila, veriga critică lipsă A1 Margina-Holdea sau ciotul A0 de lângă Capitală pot aștepta pe ralanti sau chiar, iată, oprite complet!”, în opinia API.