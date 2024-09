Autostrada Moldovei A7: loturile dintre Buzău-Focșani se deschid la începutul lui noiembrie. Grindeanu: „La finalul anului viitor, se va circula integral de la București la Pașcani”

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat, într-o vizită pe șantiere pe care a făcut-o împreună cu premierul Marcel Ciolacu, că șoferii vor putea circula integral pe autostradă de la București la Pașcani, pe Autostrada Moldovei A7, la finalului anului viitor, scrie economedia.ro.

Grindeanu a transmis că toate cele 4 loturi dintre Buzău și Focșani sunt la peste 90% stadiu de execuție. Astfel, în jurul datei de 1 noiembrie vor fi date în circulație, pe secțiunea Buzău – Focșani, Lotul 1 fără podul de la Buzău, Lotul 2 și Lotul 4. Totodată, Lotul 3 va fi dat în circulație o lună mai târziu, deci în jurul datei de 1 decembrie. „Între Buzău și Focșani, la începutul lunii decembrie, se va circula pe toate cele 4 loturi”, a precizat el.

Între Ploiești și Buzău, două dintre loturi sunt la 90% stadiu fizic și au termen de finalizare în acest an, astfel că perioada da inaugurare va fi similară cu loturile de pe Buzău – Focșani.

Loturile dintre Focșani și Bacău au stadiu fizic de circa 40%, iar cele dintre Bacău și Pașcani au ajuns la peste 50%.

„La sfârșitul anului viitor se va circula de la București până la Pașcani pe autostradă și nu am niciun fel de emoții că acest lucru se va întâmpla”, a subliniat Grindeanu.

Referitorul la Lotul 3 Ploiești – Buzău, aflat la un stadiu fizic de execuție de 15-20%, Grindeanu a spus că a existat o întârziere de un an la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC): „Un an de zile cei de la CNSC nu au validat soluția dată de către CNAIR. Și după un an de zile au dat aceeași soluție pe care am dat-o noi în 2022, deci s-a pierdut efectiv un an din cauza acelor domni și doamne de la CNSC, dând aceeași soluție pe care CNAIR a dat-o în 2022. Dacă nu ar fi făcut aceste flick-flack-uri, ar fi fost drum continuu de aici de la Focșani până la Ploiești la sfârșitul anului.”