Ce metode de plata accepta cazinourile online din Romania

Jocurile de noroc online sunt accesibile acum oricarui roman, iar acest lucru se datoreaza inclusiv dezvoltarii si diversificarii metodelor de plata acceptate pe aceste platforme de gambling.

Astfel, in prezent nici macar nu mai ai neaparata nevoie de un card bancar sau de un cont bancar pentru a putea realiza tranzactii de pe platformele de jocuri.

Orice client poate gasi o varianta ideala pentru el prin care sa efectueze depuneri si retrageri, iar in randurile de mai jos iti voi prezenta marea majoritate a serviciilor de plata disponibile acum in cazinourile de pe internet.

Card bancar

Bineinteles ca cea mai utilizata metoda de plata in cazinourile online ramane in continuare cardul bancar, aceasta fiind disponibila pe orice platforma de jocuri de pe internet. Tot mai multi romani detin un card bancar si majoritatea tipurilor de card sunt acceptate inclusiv pe site-urile de jocuri.

Retragerile pe card au devenit si ele tot mai rapide in ultimii ani, existand acum chiar si retrageri instant prin aceasta varianta de plata, deci cu siguranta cardul bancar ramane prima optiune de tranzactionare.

Transfer bancar

O optiune de plata nu foarte populara si care parca incepe incet sa fie eliminata din multe cazinouri online este transferul bancar. Motivul principal este reprezentat de durata mare de procesare a tranzactiilor, fiind, de altfel, si singura metoda de plata prin care depunerile nu se realizeaza instantaneu.

De asemenea, si procesul de plata in sine este ceva mai greoi, trebuind sa specifici conturi bancare, coduri IBAN, numele tau de utilizator si multe alte detalii. Cum in ziua de astazi aproape la orice cont bancar este atasat si un card, e clar ca nu mai merita sa apelezi la transfer bancar ca metoda de plata in cazinourile online.

Portofele electronice

O categorie de instrumente de plata foarte interesante este reprezentata de portofelele electronice. Aici sunt incluse mai multe metode de plata, printre care cele mai populare sunt:

Skrill

Neteller

Paysafecard

Prin intermediul acesteia din urma, adica Paysafecard, poti chiar sa depui folosind bani cash, iar in unele cazuri poti chiar sa si retragi prin aceasta metoda.

La conturile de portofele electronice trebuie insa sa atasezi un card prin care iti alimentezi acel cont, iar de acolo transferi banii catre site-ul de jocuri.

De ce apeleaza insa romanii la e-portofele? Fiindca de regula retragerile prin intermediul lor se realizeaza foarte repede. Tine cont insa ca exista si anumite taxe de administrare, de retragere bani din contul de portofel electronic si altele.

Smith&Smith

Pentru cei care nu detin un card de credit sau care pur si simplu doresc sa apeleze la metode de plata cu bani cash, unele cazinouri online au semnat un parteneriat cu Smith&Smith.

Este o institutie de plati care are destul de multe puncte de lucru si in Romania si prin intermediul careia poti sa realizezi acum inclusiv depuneri si retrageri de bani cash de pe site-urile de jocuri, pe langa transferuri de bani catre alte persoane.

Okto Cash

O varianta de plata similara cu Paysafecard este acum Okto Cash. Prin intermediul statiilor de plata SelfPay poti sa-ti alimentezi contul din anumite cazinouri online.

Practic introduci banii in aparat, primesti la schimb o chitanta cu un cod PIN, iar acel cod il introduci pe site-ul de jocuri si iti alimentezi contul. Momentan, Okto Cash este un serviciu la care poti apela doar in cazul depunerilor, nefiind posibila retragerea cu ajutorul lui.

Top Pay

Un serviciu de plati destinat in exclusivitate jocurilor de noroc este Top Pay. Mai exact, prin intermediul locatiilor InMedio din toata tara, vei putea face plati (depuneri si retrageri) pe site-urile de jocuri care iti pun la dispozitie aceasta varianta de plata.

Locatii stradale ale cazinourilor

Probabil ai observat si tu faptul ca anumiti operatori de jocuri de noroc sunt prezenti atat in mediul online, cat si in cel offline, prin salile de jocuri stradale. La majoritatea dintre ei vei putea realiza tranzactii instant cash din cazinourile offline, ceea ce reprezinta o varianta interesanta si la indemana oricui.

In concluzie, exista acum suficiente instrumente de plata in cazinourile de pe internet astfel incat orice roman sa poata realiza depuneri si retrageri simplu si rapid, fara niciun fel de dificultate.