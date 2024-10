Cumnata unui fost șef al Gărzii Financiare, prima pe lista AUR Bacău la Senat. Supărare printre membrii filialei, după ce au fost impuși candidați „de la centru”

Partidul AUR Bacău și-a depus astăzi listele pentru alegerile Parlamentare. Însă în interiorul filialei au apărut nemulțumiri, după ce două din cele trei locuri considerate eligibile au fost ocupate de persoane propuse de la centru, care n-ar fi muncit în campanie, alături de colegii din Bacău.

FOTO: Diana Enache, Daniela Ștefănescu și Robert Alecu

Lista de la Senat este deschisă de Daniela Ștefănescu, cumnata unui fost șef al Gărzii Financiare Bacău, Eugen Ștefănescu. Ea este șefă de serviciu la Secretariatul General al Guvernului și deține, conform declarației de avere, trei apartamente, două case și un spațiu comercial, în Bacău și București. Soțul Danielei, Cristian Ștefănescu, este director al organizației Casa Socială a Constructorilor. Pe locul al doilea pentru la Senat se află Relu Auraș, cunoscutul antrenor de box.

La Camera Deputaților, lista este deschisă de președinta filialei Bacău și vicepreședinte în Biroul Național de Conducere, Diana Enache. Pe locul al doilea se regăsește Radu Alecu, consilier al europarlamentarului Claudiu Târziu, de asemenea vicepreședinte la nivel național. Pe locul al treilea se află Radu Hara Mironeanu, fost director al Poștei Iași, implicat într-un scandal cu afaceri de milioane de euro.

Membrii AUR Bacău sunt frustrați de propunerea partidului, mai ales în ceea ce privește „plantarea” Danielei Ștefănescu prima pe listă la Senat. „Noi am stat și am muncit și la locale și acum, la parlamentare, pe brânci pentru partid. Iar duduia asta, de care nici nu am auzit până acum și nu am văzut-o la sediu decât acum vreo două săptămâni, este pusă prima pe listă. Nu cred că e corect!”, ne-a declarat un membru AUR, care a dorit să rămână anonim.