Compania băcăuană Dedeman, fondată de frații Adrian și Dragoș Pavăl, se află pe locul 2 în topul Dedeman, pe locul 2 în topul companiilor private cu cei mai mulți angajați, la nivel național, potrivit ZF.ro.

Top 50 cei mai mari angajatori din România în anul 2023 este dominat de companiile din comerţ şi de cele din industria auto, arată datele centralizate de Bridge-to-Information, o plat­formă de analiză a datelor.

Datele analizate în clasament sunt doar la nivel de companii, nu de grupuri. Aşadar, numărul de angajaţi prezentat în top nu reprezintă numărul consolidat pentru toate companiile din grup. De exemplu, Carrefour, Dacia, Continental şi Leoni au la nivel consolidat un număr mult mai mare de angajaţi. De asemenea, clasamentul nu ia în considerare CAEN-uri de servicii financiare, astfel că nu include bănci şi instituţii financiare.

Per total, companiile incluse în top 50 cei mai mari angajatori au avut anul trecut un număr cumulat de 282.752 de angajaţi, în creştere cu aproape 3.600 de angajaţi de la an la an.

Din datele analizate de ZF reiese că pe primele poziţii în clasamentul celor mai mari angajatori sunt Kaufland, Dedeman şi Automobile Dacia, care au avut, cumulat, aproape 38.000 de angajaţi anul trecut.

Tabel: top angajatori privați din România. Sursa: ZF.ro

Sectorul de comerţ rămâne dominant în ceea ce priveşte numărul de angajaţi, cu Kaufland, Dedeman, Lidl, Mega Image şi Profi în topul clasamentului. Totuşi, se văd variaţii semnificative între aceste companii. De exemplu, Kaufland şi Lidl au înregistrat creşteri ale numărului de angajaţi, în timp ce Dedeman şi Profi au avut scăderi în 2023 faţă de 2022. De altfel, Profi a avut cea mai mare scădere a numărului de angajaţi din top 50, de 27,5%, cu un minus de 3.770 de salariaţi de la an la an. Per total, 28% dintre companiile din clasament sunt din sectorul de comerţ.

