Dep. Cătălina Ciofu, mesaj de Ziua Pompierilor: „Au luptat pentru demnitatea de la care să se poată construi o Națiune. Este exact lecția de care România are nevoie astăzi!”

Deputata Cătălina Ciofu (PNL Bacău) transmite un mesaj de Ziua Pompierilor, care este sărbătorită astăzi, 13 septembrie.

„Data de 13 septembrie reprezintă regăsirea demnității”

În general nu cred în coincidențe și, tocmai de aceea, nu cred că este o coincidență nici faptul că scriu acest comunicat despre ziua de 13 septembrie într-un birou aflat aproape de Calea 13 Septembrie și într-o perioadă în care o parte dintre cetățenii României privesc cu speranță înspre viitor, în timp ce alții, sub influența veninului picurat în urechi dinspre Est, par să fi abandonat orice speranță și orice ideal, chiar în momentele în care țara noastră pare să iasă din marasmul în care au lăsat-o anii postdecembriști, regăsindu-și treptat, dar sigur atât demnitatea, cât și locul în Europa și în lume.

Ei bine, data de 13 septembrie reprezintă, pentru mine și probabil nu doar pentru mine, exact acest lucru: regăsirea demnității și urmărirea propriei credințe, propriilor valori și propriilor idealuri chiar atunci când nimic nu mai are rost și totul pare pierdut. Asta au făcut pompierii căpitanului Pavel Zăgănescu în data de 13 septembrie a anului 1848, pe Dealul Spirii: au luptat nu atât din considerente militare, întrucât rezistența trupelor Revoluției române de la 1848 era deja înfrântă, ci au luptat pentru demnitatea pornind de la care să se poată construi, în viitor, o Națiune. Au luptat nu ca să învingă, ci ca să ne dea nouă motiv să luptăm în continuare!

Ei bine, lecția lor este, în opinia mea, exact lecția de care România are nevoie astăzi: nu întotdeauna ne este bine și nu întotdeauna suntem în siguranță, însă nici în acele momente nu avem voie să ne abandonăm obiectivele și idealurile. Unele înfrângeri le putem accepta, însă niciodată nu putem accepta victoriile care ne compromit! Or, astăzi, o abandonare a idealurilor democratice și euro-atlantice ar fi, pentru noi, compromițătoare. Abandonarea Ucrainei pentru gazul ieftin rusesc ar fi o victorie economică pe termen scurt, dar una compromițătoare, ce ne-ar submina în viitor și ne-ar transforma într-un al doilea Belarus, iar abandonarea Moldovei de peste Prut ar fi o rușine cu care poporul român n-ar mai avea rost să trăiască!

De aceea, în orice moment în care Estul încearcă să ne ademenească prin cântecele de sirenă ale gazului ieftin și vieții fără de griji, noi trebuie să ne întrebăm: cum ar proceda căpitanul Pavel Zăgănescu? Și dacă ajungem la concluzia că el ar continua să lupte, la fel să facem și noi, ca să ne merităm cinstea de a fi urmașii lui!