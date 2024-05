Dezvoltatorul FIALD, „țepuit” cu 800.000 euro de firma lui Adomnică, supranumit „regele betoanelor”

Firma lui Antonel Admonică, supranumit și „regele betoanelor” a încasat de la dezvoltatorul FIALD Imobiliare nu mai puțin de 800.000 euro, pentru o cantitate însemnată de beton pe care însă nu a mai livrat-o niciodată.

Afacerea a început în 2021 – 2022, perioadă în care Fiald Imobiliare SRL, societate deținută de către băcăuanul Laurențiu Ficău, a achitat către firma Best Residence International SRL, controlată de familia Adomnicăi, suma de 3.858.894,97 lei, reprezentând contravaloarea a 14.000 de metri cubi de beton. Fiald Imobiliare SRL a plătit în avans această sumă pentru a se asigura că dispune la timp de beton pentru construirea unui proiect imobiliar de anvergură – 12 blocuri cu 1.100 de apartamente în zona Aleea Sadoveanu – Viticultori, scrie 7iasi.ro.

Ultima plată pe care Fiald Imobiliare SRL a făcut-o către societatea lui Adomnicăi, Best Residence International SRL, a fost înregistrată pe 1 aprilie 2022. Însă, Antonel Adomnicăi nu a livrat niciun metru cub de beton, iar în firmă au fost făcute mutări care anunțau că urmează de fapt o mare țeapă. Societatea Best Residence Imobiliare SRL a fost divizată, luând astfel naștere Best Residence Administrare Imobiliare SRL.

Dezvoltatorul Fiald Imobiliare SRL a devenit îngrijorat de faptul că Adomnicăi evita să onoreze contractul semnat și a urmărit mișcările pe care acesta le făcea cu firmele pe care le controla. În decembrie 2023 a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. În sesizare Fiald Imobiliare SRL a descris cum Adomnicăi a premeditat țeapa, mutând activele firmei către alte societăți comerciale, tocmai pentru a nu putea fi executat silit sau supus oricărei forme de recuperare. Ba mai mult, chiar stația de betoane a fost înstrăinată, dovedind astfel că înțelgerea nu mai putea fi onorată.

