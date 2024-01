DREPT LA REPLICĂ: Noi declarații ale Biota Food SRL, în scandalul măncării servite copiilor de la grădinița din Hemeiuș

Biota Food SRL a transmis un DREPT LA REPLICĂ, în scandalul mâncării servite copiilor de la Grădinița cu program prelungit din Hemeiuș.

Catre Ziarul de Bacau

In urma aparitiei articolului din „Ziarul de Bacau”, prin care SC Biota Food SRL este acuzata in mod eronat si profund denigrator, pentru aparitia „unui focar de enterocolita” la gradinita cu program prelungit din Hemeius, va relatam punctul nostru de vedere, care exprima realitatea si pe care dorim sa il prezentati ca drept la replica.

(…)

Concret: -se foloseste termenul de „focar de enterocolita” fara nicio verificare si fara a cunoaste termenul. Tatal unui singur copil reclama, fara sa fi venit cu vreun document in acest sens, ca copilul a avut varsaturi, la o zi dupa ce a consumat alimentul reclamat!

-se vorbeste doar la plural (unii au ajuns la Urgente, altii sunt tratati la domiciliu, copiii bolnavi, primele cazuri), desi este un singur copil care reclama acest lucru si acela neconfirmat in niciun fel!!

-se spune ca ,,primele” cazuri au aparut pe 12.01. Daca acel aliment era ,,responsabil” de starea copilului respectiv, simptomele ar fi aparut imediat sau cel tarziu in cursul zilei de 11.01.2024, nu dupa mai mult de 30 de ore!!! Si mai mult, acel meniu, in aceeasi zi, a fost servit si la alte unitati similare. NICIUN alt copil nu a reclamat vreun simptom. Mai mult, daca parintele care a sesizat imbolnavirea, este de buna credinta si chiar asa s-a intamplat, de ce nu a solicitat gradinitei, probele pastrate ca martor? Face reclamatia abia pe 15.01, cand probele nu mai exista?

– se afirma ca nu este „primul caz”! CAND a mai fost alt caz?? Firma noastra furnizeaza servicii de catering la aceasta gradinita si la alte unitati similare, din septembrie 2021 si in aceasta perioada nu a existat NICIUN ALT CAZ de toxinfectie alimentara sau „alte probleme”, cum s-a exprimat unul din semnatarii petitiei.

– se afirma ca unitatea de invatamant a reziliat contractul cu firma de catering. FALS! Noi suntem cei care am solicitat rezilierea contractului.

Iar ca sa lamurim situatia creata, va punem la curent cu aspectele reale:

Biota Food este o firma de catering, cu un colectiv exceptional, cu servicii de inalta calitate, cu o imagine foarte buna, cladita in ani de servicii ireprosabile, cu multe contracte finalizate si in derulare si care acorda o atentie deosebita serviciilor prestate si respect clientilor.

Situatia actuala a inceput in septembrie 2023, cand unul din parintii copiilor de la gradinita Hemeius, din interes personal, a dorit schimarea firmei ce ofera servicii de catering, cu o alta firma, din Bacau, pe care a propus-o. A mai convins 2-3 parinti sa spuna acelasi lucru. La sedinta cu parintii, la care a participat si administratorul Biota Food, pentru a afla parerea parintilor, domnul respectiv nici nu a participat, sa-si spuna punctul de vedere, iar marea majoritate au ales tot firma noastra, pentru servicii de catering. Nici vorba de „alt caz de toxinfectie”!! FOARTE IMPORTANT: doamna director care este incriminata si suspicionata in articol, nu a avut nicio influenta in alegerea facuta de parinti! Asta, pentru a intelege si cei care au comentat pe pagina dumneavoastra, ca are un comision gras!

Fata de acuzatiile facute de domnul Ambarus, prin reclamatii catre DSVSA, ANPC, DSP, Institutia Prefectului, presa, ISJ etc, facem urmatoarele precizari:

-in niciun caz, alimentele livrate de firma noastra nu au fost de proasta calitate sau contaminate. Aceeasi mancare a fost livrata catre mai multi copii si unitati in aceeasi zi si nu a aparut niciun alt caz de enterocolita ;

-atat timp cat nu exista un document oficial care sa demonstreze pe baza unor probe, ca enterocolita de care a suferit copilul respectiv, este asociata cu consumul alimentului livrat de firma noastra, nu se pot face astfel de acuzatii grave si nefondate;

SC BIOTA FOOD SRL este o firma care acorda toata atentia pregatirii si livrarii produselor catre clienti, foloseste doar ingrediente proaspete si alese cu grija, recomandate de specialisti pentru fiecare categorie beneficiari (copii, adulti), are o reputatie buna cladita in ani de munca cu profesionalism si respect pentru clienti.

Consideram ca prin actiunea iresponsabila a domnului Ambarus, ni s-au adus prejudicii de imagine, fapt ce va avea repercursiuni si pe plan material. In consecinta, ne vedem nevoiti sa ne demonstram nevinovatia si profesionalismul in instanta, unde cei care incearca sa ne denigreze, vor trebui sa demonstreze afirmatiile facute sau sa plateasca consecintele.

Administrator,

Ing. Catalina-Constanta Braescu