Ei sunt jandarmii care au salvat viața fetiței care a căzut în apa râul Tazlău! Declarațiile salvatorilor

Plutonierul adjutant Sfârlog Florin și sergentul major Balmuș Cătălin au reușit să salveze viața fetiței de nici doi ani.

FOTO: Cei doi jandarmi și mama fetiței salvate

Când au ajuns la fața locului, Florin și Cătălin au văzut-o pe mamă care era panicată și încerca să-și salveze copilul, care nu era conștient. Cei doi jandarmi au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor fetiței și i-au aplicat manevre de resuscitare până când a dat semne că își revine și a început să respire. Copila de un an și șase luni a fost preluată de cadrele medicale și a fost stabilizată, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Plutonierul adjutant Sfârlog Florin are 45 de ani, este angajat al Jandarmeriei Române de 21 de ani și de-a lungul carierei a salvat doi bătrâni din inundații și viața unui băiețel în urma cu mai bine de 22 de ani, scos din apă în același loc: „Nu voiam să o pierd, avea momente când părea că își revine, când că o pierd, dar nu am renunțat și i-am aplicat manevre de resuscitare până când am readus-o la viață. E greu să ai în fața ochilor un suflet mic care dă să se stingă”.

Sergentul major Balmuș Cătălin este angajat al Jandarmeriei Române din anul 2020 și a contribuit la salvarea fetiței: „M-au încercat o mie de gânduri, că am și eu acasă doi copii, că îmi doream din tot sufletul să o putem slava și să o facem să respire, dar în același timp aveam și misiunea grea de a o calma pe mama care era foarte panicată. Nu putem descrie în cuvinte ce sentimente ne-au încercat, dar cea mai mare bucurie este că fetița a trecut peste momentele grele și este în afara oricărui pericol.” (sursa: comunicat de presă)