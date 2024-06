Firmele lui Umbrărescu se îndreaptă spre afaceri anuale de 2 miliarde de lei. Autostrada Moldovei, printre cele mai importante proiecte ale grupului

Tehnostrade SRL din Bacău a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de peste 2,82 miliarde de lei, cu 65% mai mult față de anul precedent. În 2022, cifra de afaceri a fost de 1,7 miliarde de lei, înregistrându-se astfel o creștere de aproape 1,1 miliarde de lei de la an la an, între 2023 și 2022. Cifra de afaceri din 2023 a fost totodată și cea mai mare din istoria companiei, potrivit termene.ro.

Tehnostrade SRL este una dintre cele trei mari companii care fac parte din grupul UMB, alături de SA&PE Construct SRL și Spedition UMB SRL, toate din Bacău. Grupul UMB a fost fondat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, iar membrii familiei acestuia sunt acționarii principali ai companiilor.

SA&PE Construct SRL din Bacău are, conform bilanțului publicat de Ministerul de Finanțe, o cifră de afaceri de 2,83 miliarde de lei în 2023, cu 76% mai mult decât anul precedent. În 2022, cifra de afaceri a fost de 1,6 miliarde de lei, înregistrându-se astfel o creștere de aproape 1,2 miliarde de lei de la an la an, între 2022 și 2023.

La rândul său, Spedition UMB SRL a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de 3,13 miliarde de lei, cu 46% mai mult decât în anul precedent. În 2022, cifra de afaceri a fost de 2,13 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de aproape 1 miliard de lei de la un an la altul.

Astfel, cele trei companii din UMB Grup au adunat în 2023 o cifră de afaceri de 8,8 miliarde de lei. Afacerile din 2023 au fost cu 3,3 miliarde de lei mai mari față de anul 2022.

Ilustrație: grafic evoluție afaceri grup UMB. Sursa: termene.ro

Profitul s-a dublat

Revenind la Tehnostrade SRL, firma a înregistrat în 2023 un profit de 345 de milioane de lei, o creștere cu 133% față de anul precedent. În 2022, compania a raportat un profit de 147 milioane de lei.Numărul mediu al angajaților societății a fost în 2023 de 4.769 de persoane, cu 39% mai mult decât în 2022.

Obiectul principal de activitate al Tehnostrade SRL este „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211. Acționarii Tehnostrade SRL sunt: Mirela Umbrărescu (89%), Alexandru Teodor Umbrărescu (5%), Petru Răzvan Umbrărescu (5%) și Dorinel Umbrărescu (1%).

Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Transilvaniei, printre cele mai importante proiecte

Grupul UMB este cel mai important antreprenor din România în domeniul construcțiilor de autostrăzi, având proiecte în toate regiunile țării. Lucrările la Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Transilvaniei (A3) sunt printre cele mai importante proiecte ale grupului.

Din cele 13 loturi ale Autostrăzii Moldova A7, 10 sunt construite de Umbrărescu. „Deşi conform contractului trebuia să finalizeze doar două din cele zece, el va termina patru, patru şi jumătate”, declara ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la începutul lunii iunie.