Fonduri europene de circa 30 de milioane de euro, „ratate” de administrația Viziteu. „Explicația cu pandemia, războiul, majorările de prețuri, nu ține”

Conducerea municipalei PSD Bacău a organizat astăzi o conferință de presă în care a arătat, cu cifre și documente, faptul că administrația Viziteu nu a reușit să atragă fonduri europene de circa 30 de milioane de euro. De asemenea, a fost criticat modul în care primarul a încercat să ascundă adevărul și să „cosmetizeze” situația.

La conferință au participat Valentin Iancea, președintele Organizației Municipale a PSD Bacău, Lucian Bogdănel, vicepreședinte, și Laur Șova, consilier local. În prima parte a conferinței au fost prezentate succint cifrele eșecului administrației Viziteu, care nu a reușit să atragă în actualul exercițiu bugetar circa 30 de milioane de euro și a solicitat finalizarea tuturor proiectelor până la finalul anului viitor. Pe lângă cifrele prezentate și în Consiliul Local, Valentin Ivancea, în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean, instituție care lucrează cu fonduri europene, a ținut să demonteze „miturile” pandemiei și al războiului care ar fi dus la nefinalizarea proiectelor.

„Nu vreau să fiu un lup moralist, de aceea voi face o comparație. Consiliul Județean Bacău a implementat tot ce era de implementat din 2019 încoace. Sunt proiecte în valoare de circa 50 de milioane de euro. Ultimul proiect va fi închis pe data de 8 decembrie, Axa Strategică Est, care leagă Neamțul de Vrancea. Am mai închis proiecte precum Heliportul, UPU și dotări pe ambulatoriul de specialitateal SJU, tot pe actualul program, fără a pierde un cent. Și noi am lucrat sub pandemie, sub război, dar le-am făcut pe toate la timpul lor. Pot să fac această comparație și o paralelă între CJ și municipiu. Tragerea de fonduri europene reprezintă un indicator de performanță în administrația publică. Diferența o face cel care reușește să le implementeze. Explicația cu pandemia, războiul, majorările de prețuri, nu ține și nu e viabilă. Sunt situații când au fost încetinite, dar nu le-au oprit”, a declarat Valentin Ivancea.

În partea a doua a conferinței, Lucian Bogdănel a prezentat detalii despre asfaltările făcute pe strada Mioriței, în cadrul proiectului SMT (Sistemul de Management al Traficului). Prefectul susține că acestea nu erau în proiectul inițial și au fost făcute pe baza unei „fițuici”, fără un proiect în spate. Mai mult asfaltarea străzii ar fi chiar împotriva scopului proiectului european, adică reducerea poluării.

„Această axă de dezvoltare durabilă, în spiritul unei Europe verzi, fără poluare, a avut ca obiectiv strategic reducerea emisiilor de carbon prin investițiile de mobilitate durabilă – diminuarea poluării, nicidecum finanțarea unor lucrări de drumuri sau asfaltări. Prin această axă nu erau eligibile lucrări de mentenanță sau modernizări de străzi. Finanțatorul, Comisia Europeană, a stabilit că modernizarea unui drum duce la creșterea traficului rutier, deci la poluare”, a precizat Bogdănel.

Întreaga conferință poate fi urmărită mai jos: