Ghete iarna dama pentru sezonul 2023/2024 dedicate fanelor stilului streetwear la Sizeer

De indata ce incepe sa se faca foarte frig, te desparti de sneakers tai preferati si doar ocazional te uiti cu nostalgie in cutia in care ierneaza? Este timpul sa schimbi asta! Multe modele iconice in stil streetwear dispun de o versiune mai calda, asadar nimic nu te impiedica sa te bucuri de ele si in decembrie sau ianuarie. Vezi cum arata incaltamintea streetwear in tinute de iarna!

Puma Mayze – pentru craiasa zapezii

Sneakers Puma Mayze joaca intr-o liga proprie si cu siguranta este vorba de una foarte buna. Aceasta incaltaminte spectaculoasa cu platforma stratificata si indrazneata este purtata mai ales vara cu pantaloni scurti, jachete bomber lejere si crop topuri – este timpul sa descoperim aceste produse dintr-o noua perspectiva! Versiunea de iarna a articolelor de succes de la Puma are tot ceea ce ne place la varianta clasica: formstripe dinamic, branding auriu pe limba si pe partile laterale, design futurist. Dar, in loc de profilul redus standard, acesti sneakers ne surprind cu partea superioara prevazuta cu guler deasupra gleznei. Cu o astfel de acoperire si un strat de captuseala calduroasa si moale, nimic nu te opreste ca tu si Mayze sa creati un duo inseparabil si in timpul iernii. Poate ai vrea sa incerci un outfit street total white? Pentru un astfel de efect, facturile la spalatorie merita!

Urban X-ray: Timberland Ray City

Versiunea clasica Premium 6 este cel mai cunoscut evergreen printre variantele de ghete Timberland dama. Modelele de ghete iarna dama din colectia emblematica decorata cu logoul sub forma de copac te vor ajuta sa parcurgi chiar si drumul spre casa de la club cand se intampla sa pierzi ultimul mijloc de transport. Ce zici de modelul Timberland Ray City? Versiunea de ghete iarna dama cu talpa canelata adanc, guler matlasat si partea superioara din nabuc moale combina stilul de strada cu inspiratia workweather si outdoor. Ai de ales intre versiunea clasica de galben, maro intens sau o optiune grafica clara black and white. Asorteaza incaltamintea cu blugi rasuciti in partea de jos si sosete lungi de tenis sau cu pantaloni jogger si o geaca puffer max.

Atinge noi culmi cu Timberland Sky

Asociezi brandul Timberland in primul rand cu tehnologia outdoor si cu croielile inspirate de stilul workwear? Inseamna ca, probabil, nu esti inca familiarizat cu modelul Timberland Sky! Aceste ghete iarna dama, cu toc masiv, spectaculos si cu platforma groasa in partea din fata, redefinesc categoria ghetelor de iarna. Modelul prevazut cu talpa spectaculoasa, cu partea superioara impodobita cu orificii hexagonale va arata excelent cu tinutele minimaliste. Asorteaza-l cu pantaloni de trening care expun gleznele, cum ar fi pantalonii jogger sau, pentru un look urban outdoor, cu pantaloni cargo in aceeasi culoare. Completeaza outfitul cu un palton, cum ar fi Nike City Hooded Jacket. Aceasta incaltaminte te indeamna pur si simplu sa-ti asumi riscul – cauta croieli deosebite si joaca-te cu proportiile!

Fila Disruptor: interrupt everyday life

Fila Disruptor dama – sneakers pe langa care este imposibil sa treci cu indiferenta. Acesta este unul dintre proiectele emblematice ale brandului italian, cunoscut pentru designul sau distinctiv si profilurile masive ale asa-numitilor „ugly shoes”, pantofi inspirati de anii ’90. Iti place sa faci o impresie puternica? Descopera Fila Disruptor dama in versiunea de iarna, inspirata de outdoor. Fila este prezenta in orice moment al anului, asadar este normal sa te astepti la o parte superioara spectaculoasa, puternica si la detalii impresionante. Sireturile marmorate si orificiile metalice sunt o trimitere la modelul tip trekking, precum si talpa inaltata si profilata. Testeaza cum se potrivesc aceste surse de inspiratie cu outfiturile urbane – este o modalitate de a crea o noua senzatie in garderoba ta!

Zapada californiana & Vans SK8-Hi

Vans = California (no snow). Cu aceasta ecuatie simpla in minte, cei mai multi dintre noi isi incep aventura in materie de streetwear. Dupa care apar si ei – pantofii sport Vans SK8-Hi dama de iarna. Tenisi pentru femei echipati cu tehnologii: suna bine? Vei descoperi atat membrana HydroGuard™ care elimina umezeala, cat si izolatia PrimaLoft® moale si usoara, un brant din spuma UltraCush™ si o talpa groasa din cauciuc cu aderenta All-Trac™. Multe beneficii, nu-i asa? In plus, cireasa de pe tort consta in designul clasic Vans: sidestripe in alb, parte superioara din piele ridicata, impodobita cu cusaturi si, bineinteles, cu logoul Off the Wall contrastant. Misiunea „Iarna” are sanse mari de reusita!

La Sizeer te asteapta modele de ghete iarna dama de la branduri streetwear de top. Afla cate optiuni ai la dispozitie: vino chiar azi in showroomurile noastre sau acceseaza magazinul online.