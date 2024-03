Grupul Agricultorul-Panimon din Bacău se extinde la nivel național. Pariază pe brandul propriu de făină şi panificaţie

Grupul Agri­cul­torul-Panimon pari­a­ză pe bran­dul pro­priu de făină şi de panificaţie şi vrea să se extindă la nivel naţional cu ambele categorii de pro­du­se, ceea ce duce in­clu­siv la o extindere a reţelei de magazine proprii Pa­nimon, a explicat Ovidiu Bucătaru, CFO al gru­pului Agricultorul-Pani­mon, scrie ZF.

„Avem un lanţ de magazine sub noul Panimon Atelier, produse care se regăsesc astăzi doar în judeţul Bacău, dar avem un plan de dezvoltare con­cret pentru ceea ce însemană trecerea în judeţele limitrofe, accesarea jude­ţe­lor şi localităţilor cu potenţial de cum­părare ridicat, mai ridicat decât zo­na în care activăm“.

Astăzi, Pani­mon are 8 magazine pro­prii dintre care 4 sunt rebranduite sub noua for­mă Panimon. În 2024, compa­nia are în plan 5 magazine noi.

„Ne uităm la judeţul Bacău în con­tinuare ca dezvoltare, noi fiind prezenţi pe Valea Trotuşului, Moineşti, Târgu Ocna, Oneşti, lucrăm spre a merge către municipiul Bacău. Vizăm cinci magazine în acest moment şi ne uităm spre Iaşi, Bucureşti, Cluj“.

Compania a început să participe la diferite evenimente private care îi oferă vizibilitate în încercare de a se extinde la nivel naţional.

Grupul Agricultorul-Panimon implementează în prezent un plan multianual de investiţii de peste 100 de milioane de lei, din care aproximativ 33 de milioane de lei au fost dedicaţi unui proiect de reparaţie capitală şi retehnologizare pentru moara companiei.

