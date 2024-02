Laurențiu Neghină, primarul din Onești, ar putea candida din partea PSD pentru un nou mandat

Laurențiu Neghină, primarul municipiului Onești, județul Bacău, ar putea candida din partea PSD la alegerile locale din 2024. În urmă cu patru ani, Neghină câștiga al doilea mandat din partea Partidului Mișcarea Populară, cu peste 42%, în dauna contracandidatului social-democrat, primarul de atunci, Nicolae Gnatiuc.

FOTO: primarul Laurențiu Neghină și eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău

Aflați împreună la o conferință de presă prilejuită de finalizarea străzii Industriilor, primarul Laurențiu Neghină și eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, au comentat posibila trecere la PSD a edilului PMP. „Este prematur să discutăm, să vedem cu evoluează lucrurile. M-ar onora o candidatură din partea PSD”, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, primarul Neghină. „Onoarea ar fi de partea noastră”, a afirmat liderul social-democrat, Dragoș Benea.

În ultimii trei ani Oneștiul a primit finanțări din partea Consiliului Județean ce depășesc 10.000.000 de euro, sume pentru zece proiecte de investiții în infrastructură și sănătate. „După alegerile trecute, am găsit resurse să colaborăm cu domnul primar Neghină. Am trecut peste momente mai delicate pe care viața politică ți le poate oferi. Nu are rost să stricăm ceva ce funcționează, administrația oneșteană poate raporta misiune îndeplinită”, a mai spus Dragoș Benea.