Marcel Ciolacu, reconfirmat președinte PSD și are susținea partidului pentru prezidențiale. Eurodeputatul Benea, vicepreședinte la nivel național

Social-democrații s-au reunit astăzi într-un congres convocat pentru a stabili candidatul PSD la alegerile prezidențiale de la finalul anului și pentru a alege conducerea partidului. Premierul Marcel Ciolacu a fost reconfirmat în funcția de președinte PSD și a fost desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a fost reconfirmat vicepreședinte la nivel național, responsabil pentru activitatea în Regiunea Nord-Est.

Liderul social democrat va avea doi prim-vicepreşedinţi, Sorin Grindeanu şi Daniel Băluţă, iar europarlamentarul Mihai Tudose va fi președintele Consiliului Naţional al PSD. Secretar general a rămas Paul Stănescu.

Vicepreşedinţii din echipa lui Ciolacu sunt: Florin Jianu, pentru domeniul Antreprenorist, IMM-uri şi Mediul de Afaceri, Lia Olguţa Vasilescu, pentru Muncă şi Protecţie Socială, Gheorghe Şoldan, pentru Dezvoltare Regională şi Locală, Gabriel Zetea, vicepreşedinte pentru Administraţie şi Infrastructură. Vasile Dîncu, fostul preşedinte al Consiliului Naţional, este vicepreşedinte pe domeniul Afaceri Europene. Victoria Stoiciu este vicepreşedinte pe relaţia cu ONG-urile şi dialog social, Mihnea Costoiu, vicepreşedinte pe Educaţie, Elisabeta Lipă, vicepreşedinte pe Sport, Marian Neacşu, vicepreşedinte pe regiunea Bucureşti-Ilfov, Dumitriţa Glica, vicepreşedinte pe Centru şi Corneliu Ştefan, vicepreşedinte pe Sud. Ionuţ Pucheanu, primarul din Galaţi, este vicepreşedinte pe Sud-Est, iar Claudiu Manda, vicepreşedinte pe Sud-Vest, în timp ce Laurenţiu Nistor va fi vicepreşedinte pe Vest, în echipa lui Marcel Ciolacu. Emil Moldovan a fost ales vicepreşedinte pe Nord-Vest, iar eurodeputatul băcăuan Dragoş Benea, pe Nord-Est.

Congresul PSD l-a desemnat pe Marcel Ciolacu drept candidat al partidului la funcția de Preşedinte al României. „Partidul Social Democrat este îndreptățit să revendice prima funcție în stat: după 20 de ani cu un fost preşedinte jucător-turnător şi un preşedinte care a devenit, conform presei, cel mai costisitor turist pe bani publici din țară, românii şi România trebuie să întoarcă pagina şi să înceapă un nou capitol – al normalității şi decenței, un capitol întruchipat de un preşedinte pentru toți românii, aşa cum Marcel Ciolacu a dovedit deja că poate fi”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea.

După 20 de ani de manipulare şi dezbinare propagate meschin de la Cotroceni, timp în care cei de pe „dreapta” au cerut să fie votați de români doar pentru că nu sunt de la PSD, fără a avea de fapt niciun plan concret de țară, a sosit momentul să optăm pentru soluția social-democrată, pentru un preşedinte al construcției, nu al obstrucției.

În 2019, într-un moment de cumpănă pentru PSD, alături de alți câțiva colegi, împreună cu Marcel Ciolacu, am reuşit să generăm schimbarea la vârful partidului şi să scoatem PSD din izolarea pronunțată în care se afla atât la nivel național, cât mai ales pe plan european.

Mai apoi, am intrat la guvernare într-un moment critic pentru țară după o pandemie catastrofal gestionată de guvernări de dreapta (2019-2021) şi cu un război în imediata noastră vecinătate, un context de crize multiple, suprapuse.

Am arătat responsabilitate şi echilibru, am dovedit că suntem – cum inspirat a spus astăzi Marcel Ciolacu – „adultul din încăpere”.

Cu PSD drept pilon al guvernării şi principal factor de stabilitate politică, Guvernul Ciolacu construieşte autostrăzi (A7 Autostrada Moldovei), spitale regionale (Iaşi, Craiova şi Cluj), peste 20 de campusuri pentru învățământ dual, a deschis uşa Schengen pe aerian şi maritim (urmează terestru), a majorat pensiile milioanelor de români care au trudit zeci de ani pentru această țară, a plafonat prețurile la energie care explodaseră din cauza „liberalizării”, a instituit măsuri în sprijinul populației vulnerabile (pachetele de sprijin social) şi multe altele.

Noi nu am umilit seniorii şi vârstnicii acestei țări, nu am închis spitale şi biserici, nu am umplut țara cu milioane de vaccinuri şi izolete inutile, nu am ruinat afaceri cu măsuri pandemice heirupiste, nu am dublat datoria externă şi nici nu am implementat „România educată”, aducând la 42% gradul de analfabetism funcțional.

Au făcut-o „scriitorii” de ieri şi de azi de la PNL.

Îl ştiu pe Marcel Ciolacu şi am convingerea că proiectul de primenire națională conținut de moțiunea aprobată azi de Congres, „AICI PENTRU ROMÂNI”, este chezăşia că – după 20 de ani – românii au şansa de a avea un preşedinte al consensului şi al solidarității, nu al dezbinării şi dihoniei. Un preşedinte al lor, în primul şi cel mai important rând.

– eurodeputatul Dragoș Benea