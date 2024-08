Medicină clandestină! Consultații oftalmologice efectuate de membri AUR Bacău, fără specializare medicală și fără avizul DSP

Zeci de băcăuani și-au făcut așa-zise consultații oftalmologice și au primit ochelari de la AUR Bacău, în cadrul unei acțiuni de partid. În fotografiile postate chiar de formațiunea politică, se poate observa cum „consultațiile” sunt efectuate de membri de partid, fără nicio specializare în domeniul oftalmologic. Mai mult, DSP Bacău susține că nu a primit nicio solicitare de la AUR Bacău pentru a aviza o astfel de acțiune, care poate afecta sănătatea unor băcăuani.

AUR Bacău a organizat în două rânduri evenimentul intitulat „Ochelari gratis pentru toți românii”, chiar la sediul din municipiu. Pe 9 august și pe 21 august.

„În cadrul campaniei AUR desfășurată la sediul regional din Bacău, pe data de 21.08.2024, au fost consultate 160 de persoane și s-au oferit 306 perechi de ochelari gratuit”, se arată pe pagina oficială de Facebook a filialei locale, unde au fost postate și fotografii de la eveniment.

Pseudo-medicină de partid

Așa cum se poate observa însă în imagini, așa-zisele consultații au fost date de un membru de partid, Victor Buftea, candidat la alegerile locale din partea AUR și câștigător al unui post de consilier local. Acesta se afla în spatele aparatului de măsurare a dioptriilor, care era pus pe niște cartoane.

Foto: Victor Buftea, pseudo-optometristul AUR Bacău

Lângă el, completând tot felul de date și oferind ochelari celor „consultați” se afla un alt membru AUR Bacău, Gabriela Ciorbă, vitor consilier județean AUR. Niciunul dintre cei doi nu are studii în domeniul oftalmologiei, însă, după cum se observă în imagini, prescriu ochelari unor cetățeni.

Acțiune fără aviz DSP

Conducerea Direcției de Sănătate Pubică Bacău ne-a confirmat într-o convorbire telefonică faptul că pentru a desfășura astfel de activități, orice entitate trebuie să notifice DSP-ul, care, în urma unei analize, eliberează un aviz cu anumite condiții ce trebuiesc îndeplinite. „Nu vindem cartofi în piață, sunt niște servicii medicale”, ne-a declarat Mihaela Arim, directorul DSP Bacău, care nu-și amintește să fi primit vreo solicitare de la AUR Bacău pentru eveniment. Șefa instituției susține că va trimite un control pentru a afla ce s-a întâmplat.

Șefii AUR Bacău fug de responsabilitate

Ziarul de Bacău a încercat să obțină lămuriri de la conducerea AUR Bacău, referitoare la legalitatea „consultațiilor” acordate de partid. Însă șefii AUR Bacău s-au ferit să răspundă, deși i-am căutat toată ziua. Diana Enache, șefa AUR Bacău, nu a răspuns la telefon, iar Dragoș Ștefan, candidat la Primărie al partidului, a spus că nu s-a ocupat de eveniment.

Singurul care ne-a dat niște răspunsuri a fost Radu Mironeanu, coordonatorul campaniei prezidențiale a lui George Simion, în Bacău. Și el a declarat că nu s-a ocupat personal de acțiunea electorală, ci un coleg de la partid, însă persoana care a acordat „consultațiile” nu ar fi în ilegalitate.

Foto: Radu Mironeanu, în prim-plan, alături de lideri AUR Bacău

„Presupun că are un instructaj făcut, eu nu i-am solicitat diploma, pentru că nu eu am coordonat proiectul. Dar am convingerea că ochelarii au fost recomandați pe o bază corectă. De asemenea, presupun că există o autorizație de la DSP București”, a afirmat Mironeanu.

Vom reveni.