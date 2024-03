„Nicio întârziere mai mare de 3 ore!”. Conducerea DAN Air se laudă cu 93% din zboruri efectuate la timp

Conducerea companiei DAN Air susține că din punct de vedere al zborurilor întârziate stă cel mai bine față de competitori. Operatorul românesc se laudă cu un procent de 93% de zboruri fără nicio întârziere, peste media din piață.

De asemenea, compania a reușit și performanța de a nu avea nicio întârziere ce ar putea cauza acordarea de despăgubiri pentru clienți.

„Nu am avut niciun zbor cu întârziere mai mare de 3 ore. Suntem on-time de fiecare dată. Suntem la 93% zboruri fără întârziere și vrem să ajungem la 98%. Iarna este perioada cea mai dificilă din acest punct de vedere, dar în urma investițiilor pe care le face Aeroportul din Bacău, cred că vom putea atinge acest procent”, a declarat Matt Ian David, CEO-ul companiei DAN Air, într-o conferință de presă organizată la Aeroportul Bacău.

„Nu vrem să ne întoarcem la Brașov”

De asemenea, acesta a ținut să infirme zvonurile că operatorul ar putea să se întoarcă la Brașov. „Nu vrem să ne întoarcem la Brașov. Vrem să aducem încă o aeronavă aici, la Bacău. Vrem să ne dezvoltăm alături de Aeroportul Bacău”, a mai precizat Matt Ian David.

Conducerea Aeroportului Internațional „George Enescu” a ținut să mai precizeze că DAN Air este singura companie românească ce are o bază pe un aeroport regional.

DAN AIR este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017, de pilotul comandant Dan Iuhas, având pe atunci denumirea de Just Us Air. A operat doar zboruri în regim ACMI (Aircraft. Crew. Maintenance. Insurance) pentru diverse companii aeriene de renume internaţional. Din 2022, compania şi-a schimbat numele în DAN AIR şi a început operarea de zboruri regulate sub marcă proprie. DAN AIR a operat până de curând zboruri de pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, iar acum efectuează curse exclusiv de pe Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău.