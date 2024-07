O asistentă de 53 de ani, din Bacău, a terminat Medicina la Iași: „Mergeam la cursuri după ce terminam tura de noapte, conduceam câte 130 de kilometri”

Mioara Matei a absolvit, la vârsta de 53 de ani, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași! Timp de patru ani, asistenta din Bacău a făcut sacrificii uriașe pentru a reuși să își îndeplinească visul, scrie bzi.ro.

Vineri, 26 iulie 2024, a avut loc ceremonia de absolvire a promoției 2024 din cadrul UMF Iași. Mioara Matei a absolvit, la vârsta de 53 de ani, Facultatea de Medicină, specializarea Asistență Medicală Generală.

Lucrează ca asistentă în Bacău, de 34 de ani, însă visul ei cel mai mare a fost să urmeze și studiile superioare din domeniul medical. Plină de emoții și cu lacrimi în ochi, Mioara Matei a transmis reporterilor BZI faptul că i s-a îndeplinit visul. A făcut nenumărate sacrificii în cei patru ani, însă cel mai greu lucru a fost să facă naveta Bacău-Iași.

„Timp de patru ani, cât am urmat studiile în cadrul UMF Iași, am făcut naveta Bacău-Iași și pot spune că a fost foarte provocator. Vin din generația cu liceu sanitar, ulterior am echivalat cu o postliceală, însă visul meu a fost să fac și o facultate, iar singura pe care o mai puteam face, încât să îmi folosească, a fost Asistență Medicală Generală”, declară Mioara Matei.

La ceremonia de absolvire i-au fost alături fiica ei, partenerul acesteia și mama ei, care erau copleșiți de emoții.

„Am făcut eforturi deosebite. Mergeam la cursuri după ce terminam tura de noapte, conduceam câte 130 de kilometri din Bacău până Iași și făceam asta după garda din spital. Uneori, veneam și cu microbuzul, în funcție de cât de obosită eram. Nu mi-am permis să am restanțe pentru că mi-ar fi fost foarte greu. La festivitatea de premiere îmi sunt alături fiica mea, în vârstă de 28 de ani, partenerul ei și mama mea, în vârstă de 78 de ani. Sunt foarte mândri de mine, e ceea ce mi-am dorit mereu”, mai spune Mioara Matei.

