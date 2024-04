O femeie din Bacău, bolnavă de cancer uretral, povestește despre cum e tratată la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca

Mioara, o pacientă în vârstă de 61 de ani din Bacău, se află în prezent internată la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca, unde este tratată de cancer uretral.

Colaj foto. Sursa: Facebook – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca

„Sunt tratată pentru o tumoare pe partea dreaptă a uretrei. Probleme am avut încă de acum 3 ani, urinam des, dar am neglijat. Apoi m-am dus la medicul de familie, care mi-a prescris antibiotice, însă mergeam din rău în mai rău. Am apelat și la doi ginecologi, care mi-au spus același lucru, că nu am nimic de competența lor”, povestește Mioara.

Într-un final, Mioara a ajuns la un medic urolog din Bacău, „foarte bun” – după spusele ei, care a internat-o și i-a găsit tumoarea. Femeia a făcut și o biopsie pentru lămurirea situației, apoi medicul din Bacău a trimis-o la Cluj, „unde cunoaște dânsul mulți medici în care are încredere”, mai spune pacienta.

„Aici am ajuns prima dată în octombrie 2023, am făcut chimioterapie, iar acum fac 35 de ședințe de radioterapie. Evoluția bolii pare bună, am început să merg mai ușor, dar încă e de lucru. Medicii, asistentele, infirmierele se poartă foarte, foarte bine și vreau să spun că nimeni nu mi-a cerut vreodată șpagă. Condițiile de cazare sunt foarte bune, iar mâncarea nu e doar gustoasă, ci și multă”, a mai spus Mioara.

După ce va termina ședințele de radioterapie, Mioara, care spune că acum chiar se simte bine, va face din nou CT și RMN, pentru a afla cum evoluează boala.