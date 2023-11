O instituție din Bacău are angajați nu mai puțin de 50 de șoferi, la 12 inspectori de teren. Vezi ce explicații au șefii acestora!

Administrația Bazinală a Apelor Siret, cu sediul pe strada George Bacovia din Bacău, are nu mai puțin de 50 de șoferi, la un număr total de 923 de angajați. Conform datelor oficiale prezentate de G4Media, fosta Direcție a Apelor are însă doar 12 inspectori de teren, ceea ce înseamnă că fiecare are la dispoziție 4 șoferi.

foto: Ziarul Evenimentul

În cadrul ANAR funcționează 11 administrații bazinale, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (fără inspectori care merg pe teren și cu 5 șoferi la 210 de angajați) și Exploatarea Complexă Stânca-Costești (cu un șofer la 59 de angajați și fără inspectori de teren).

În total, ANAR are 8721 de angajați, cei mai mulți în ABA Argeș-Vedea (1052), ABA Mureș (952), ABA Siret (923) și ABA Olt (902).

Administrațiile bazinale cu cei mai mulți șoferi sunt Mureș (79), Siret (50), Olt (49) și Jiu (48), iar administrațiile cu cei mai mulți șoferi/inspector de terensunt Prut-Bârlad, Buzău-Ialomița, Jiu (5 șoferi/inspector de teren), dar și Mureș și Siret cu câte 4 șoferi/inspector de teren.

Am solicitat un punct de vedere ABA Siret privind numărul mare de șoferi, iar instituția cu sediul în Bacău susține că deservește mai multe județe, iar inspectorii de teren nu sunt singurii care fac deplasări, astfel, numărul șoferilor ar fi justificat.

Redăm mai jos punctul de vedere al ABA Siret: