Oficial! DAN AIR zboară din Bacău spre 3 noi destinații – Madrid, Bologna și Milano. Vezi noile frecvențe din programul de vară!

DAN AIR, compania aeriană 100% românească, anunță programul de vară al zborurilor de pe Aeroportul Internațional “George Enescu” din Bacău. Astfel, de pe 31 martie, până pe 26 octombrie, DAN AIR extinde lista destinațiilor către care va opera zboruri regulate, prin adăugarea orașelor precum Madrid, Bologna și Milano (Bergamo). În acest fel, DAN AIR va zbura în sezonul de vară către 11 destinații de top din Europa. Noul program de vară aduce și frecvențe săptămânale crescute pentru toate rutele, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

“Am promis atunci când am venit prima dată pe Aeroportul Internațional “George Enescu” din Bacău, că avem de gând să stăm o perioadă lungă de timp și iată că ne ținem promisiunea. Am identificat noi destinații mult dorite de băcăuani și le-am inclus în programul nostru, tocmai pentru a le oferi șansa să călătorească rapid și confortabil și să se revadă mai des cu cei dragi. De asemenea, am crescut frecvențele pentru rutele deja existente, pentru ca fiecare călător să își poată organiza vizitele sau vacanțele cu ușurință. Dorim să le arătăm pasagerilor din Bacău și nu numai că DAN AIR este un partener de călătorie de încredere. Așteptăm să îi vedem în număr cât mai mare la bordul aeronavelor noastre!” a declarat Matt Ian DAVID, CEO DAN AIR.

Noile frecvențe de zbor din programul de vară DAN AIR

Bacău – Londra (Luton) în fiecare Luni, Miercuri, Vineri și Duminică

Bacău – Bruxelles în fiecare Luni, Miercuri și Vineri

Bacău – Roma în fiecare Luni, Miercuri, Vineri și Duminică

Bacău – Catania în fiecare Joi și Duminică

Bacău – Torino în fiecare Marți, Joi și Sâmbătă

Bacău – Barcelona în fiecare Miercuri, Vineri și Duminică

Bacău – Dublin în fiecare Marți, Joi și Sâmbătă

Bacău – Liverpool în fiecare Joi și Duminică

Bacău – Bologna în fiecare Marți și Sâmbătă

Bacău – Madrid în fiecare Marți și Sâmbătă

Bacău – Milano (Bergamo) în fiecare Luni, Vineri și Duminică

89% dintre zboruri operate la timp, fără întârzieri, în prima lună

DAN AIR a început oficial operarea pe Aeroportul Internațional “George Enescu” din Bacău pe data de 11 decembrie 2023. 89% dintre zboruri au fost operate la timp, iar 11% au avut întârzieri de până la trei ore. Întârzierile au fost cauzate în principal de condițiile meteo nefavorabile. Nu au existat zboruri care să aibă întârzieri mai mari de 3 ore.

DAN AIR, beneficii pentru pasageri

DAN AIR este singura companie care include în prețul fiecărui bilet de avion și un bagaj de cală. De asemenea, oferă pasagerilor servicii precum: animale de companie la bord, asistență minor neînsoțit sau transport de echipamente speciale pentru sporturi de agrement. Lista completă de servicii și avantaje poate fi consultată aici: danair.ro. (sursa: comunicat de presă)