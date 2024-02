Părinți revoltați că trebuie să dea sute de lei în plus, lună de lună, la o grădiniță de stat din Bacău. Banii merg direct în conturile unei asociații

Mai mulți părinți care au copiii la Grădinița nr. 12 Step by Step din Bacău sunt nemulțumiți de faptul că trebuie să dea lună de lună sute de lei în plus pentru a plăti un ajutor de educatoare, deși unitatea de învățământ este una de stat. Banii nici măcar nu trec prin contabilitatea Grădiniței, ci sunt plătiți de părinți direct unui ONG.

Deși învățământul de stat ar trebui să fie gratuit, în unele cazuri părinții se trezesc că sunt nevoiți să achite sute de lei pe lună pentru diverse servicii. Este cazul Grădiniței Step by Step nr.12, acolo unde mai mulți părinți ne-au sesizat că li se cer sume mari de bani pentru a li se asigura educația copiilor.

„Ni se cer 350 de lei în fiecare lună pentru ajutor de educatoare. Dimineața se fac activitățile standard, în aceeași cameră dorm două ore, iar la 15.30 venim și luăm copiii… Deci din punct de vedere fizic nu mai există ore pentru activități suplimentare sau personalizate la înclinațiile copiilor, care să justifice niște costuri suplimentare”, ne-a declarat unul dintre părinți.

Părinții au știut de la început

Directoarea Colegiului „George Apostu”, de care ține Grădinița nr. 12, ne-a explicat că părinții au fost înștiințați de la început de situație și au semnat un contract.

„Grădinița Step by Step nu e o grădiniță ca oricare alta, cu program prelungit. Ea beneficiază și de serviciile unui ajutor de educatoare. Asta se face printr-un contract cu o asociație, pentru că școala nu are voie să angajeze decât educatoare. Părinții care vin să înscrie copiii aici știu de la bun început asta și semnează contractul educațional, în bună cunoștință de cauză”, ne-a precizat Daniela Bîrzu (foto), directoarea Colegiului Apostu.

Inspectoratul Școlar Bacău susține același lucru. „In Metodologia de extindere CEDP numărul 12509 din 26.11.2018 se precizează că asigurarea functionarii grupelor Step by Step se face cu un ajutor de educatoare platit cu sprijinul printilor sau din alte surse (grădinita nu dispune de alte surse). Actualmente plata contributiei parintilor pentru ajutorul de educatoare se face exclusiv on-line, in contul Asociatiei „Strengărel”, infiintata de parinti, având contabilitate proprie. Parintii sunt instiintati de necesitatea platii acestei contributii in momentul in care solicita înscrierea copilor în grădinită”, ne-a răspuns ISJ Bacău.

Bani plătiți fără contract

Părinții care ne-au sesizat susțin însă că nu au semnat niciun contract prin care se obligă să dea sumele respective, cu nicio asociație. De asemenea, susțin că se fac presiuni și sunt amenințați că vor rămâne fără loc la grădiniță, dacă nu se conformează.

„Nu, nu am semnat niciun contract… iar din conversatiile de grup WhatsApp reiese că nici alți părinți nu știau că este obligatoriu, iar plata trebuie făcută și pentru septembrie, când de fapt au fost doar 2 săptămâni. Azi dimineață educatoarea mi-a spus că nu am bun simț, când a aflat că nu am platit asociației… și m-a amenințat că mă spune dnei directoare și să eliberez locul de la această grădiniță”, ne-a mai spus părintele.

Foto: tabelul cu sumele datorate de părinți și o plată făcută către Asociația Ștrengărel

Cei care ne-au sesizat ne-au transmis și dovada plății către asociația Ștrengărel, din Bacău. Părinții se întreabă cât de legal este faptul că plătesc direct în contul asociației, deși nu există un contract semnat cu aceasta. De asemenea, din tabelul cu sumele de plată, reiese că asociația încasează în fiecare lună 350 de lei de la 18 părinți, ceea ce înseamnă 6300 de lei pentru ajutorul de educatoare, o sumă destul de consistentă.