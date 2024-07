Peste 1000 de cadre medicale, din peste 200 de spitale din țară și-au anunțat participarea la Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, ediția a XIX-a

Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești au ajuns la ediția a XIX-a. Evenimentul va avea loc în perioada 11-13 iulie și va fi organizat sub titulatura „Dialog interdisciplinar al tehnologiei medicale și al umanității – beneficiu pentru pacientul de astăzi”.

Prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul SCMU Moinești, a prezentat, într-o conferință de presă, principalele „puncte de atracție” ale manifestării ajunse un punct de referință în lumea medicală românească.

„Din datele pe care le avem acum, ca și amploare, va fi cea mai populată ediție. Ca să vă dau câteva argumente, vă spun că vor fi peste 1000 de cadre medicale prezente în cele 3 zile de desfășurare a conferinței. Vor fi reprezentate peste 200 de spitale din România. Și reprezentarea la nivel academic va fi foarte bună, pentru că toate cele 11 centre medicale din România vor fi reprezentate”, a precizat managerul SCMU Moinești (foto).

Ca de-obicei, pe lângă lumea medicală autohtonă, la eveniment vor participa delegații din SUA, țări din Uniunea Europeană și Israel.

„Țin să spun că este prima ediție organizată de noul Spital Clinic Municipal de Urgență Moinești și am încercat să ridicăm ștacheta, nu numai din punct de vedere al participării ci și prin faptul că, veți vedea, am amenajat o sală de conferințe cu 130 de locuri și condiții tehnice la nivel înalt, am organizat două săli de curs noi, deoarece trebuie să merităm acest titlu acordat de Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministrul Educației”, a mai declarat Adrian Cotîrleț.

Programul integral al celor trei zile ale evenimentului poate fi accesat AICI.