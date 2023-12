Povestea emoționantă a doctorului băcăuan plecat în India să salveze copiii săraci

Un medic din Bacău este singurul doctor român care a plecat într-o misiune umanitară în 2023. Ovidiu Cristian a stat timp de 3 luni departe de familie, însă, povesteşte el, a ajuns să se simtă ca acasă în India, scrie antena3.ro.

Ovidiu Cristian Scovronschi are 39 de ani, este doctor chirurg maxilo-facial în Moineşti, judeţul Bacău. În acest an a fost cooptat într-o misiune umanitară în India.

Iniţial, pentru a ajuta echipa de medici de acolo să opereze cazurile cu malformaţii grave, dar şi pentru a învăţa copiii cum să aibă o igienă orală corectă. Însă, a ajuns să facă mult mai mult.

Trei luni a operat alături de medicii indieni de renume la spitalul Saint Thomas.

”Odată ajuns în cadrul spitalului Sain Thomas, din prima zi, luni am ajuns, luni am intrat în sala de operații. Erau programați doi bebeluși de 3 luni, ca o particularitate între malformațiile de tip despicătură de buză”, spune Ovidiu Cristian.

Aşa, Ovidiu Cristian Scovronschi a ajuns să fie numit de presa indiană “eroul copiilor săraci”.

”Nu eu am fost erou, eu am fost doar un instrument, eroii au rămas acasă. Eroii sunt cei din familia mea. Soția poate este cel mai mare erou și sunt copiii care mă întrebau «tati ce faci acolo». Ca să le justific timpul departe de ei spuneam: «tati, am plecat ca să ajut copiii săraci, să facem ceva pentru ei»”, a mai spus Ovidiu.

Citește articolul întreg AICI.