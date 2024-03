Primarul Viziteu, suspect în „dosarul apartamentul”, instrumentat de DNA Bacău. „Aștept să se încheie rapid această poveste”

Primarul Bacăului a recunoscut public, astăzi, că este suspect în dosarul deschis de DNA Bacău, privind apartamentul de serviciu dat unei angajate, membre USR Bacău.

În urma întrebărilor adresate de Ziarul de Bacău dimineață, primarul a transmis că nu vrea să comenteze, după care a postat pe Facebook un mesaj în care susține că este surprinzătoare ziua aleasă pentru a „resuscita” acest subiect. Asta în condițiile în care cercetările abia au început, iar calitatea de suspect a primarului este o noutate.

Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru.

Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect.

a precizat Viziteu