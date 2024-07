Reacția ministrului Mircea Fechet, după ce o tânără a fost ucisă de urs: „Relocarea înseamnă să muți problema. Gestionat înseamnă fie împușcat, fie eutanasiat”

Mircea Fechet, ministrul Mediului, are în vedere un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție pentru a reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați pentru prevenirea unor atacuri asupra oamenilor, potrivit g4media.ro.

El a comentat, la Antena 3 CNN, cazul tinerei, în vârstă de 19 ani, ucise marți de un urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. Ministrul Fechet consideră că relocarea urșilor nu dă rezultate, prin urmare soluția ar fi eutanasierea sau împușcarea urșilor.

Iată declarația ministrului Mediului, Mircea Fechet:

Transmit condoleanțe familiei victimei. Nici nu-mi pot imagina prin ce dramă trec și le doresc multă putere în aceste momente dificile.

Am fost informat și eu de această tragedie și într-adevăr, așa cum am spus-o și în trecut, eu cred că datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea, dar înainte de toate, să protejăm viața oamenilor, pentru că nimic nu este mai presus de viața umană.

Din acest motiv, acum un an de zile, când am venit în minister, am înaintat un ordin care până la urmă reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați, că ăsta e cuvântul pe care ar trebui să-l folosim pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în cazul în cazul unor atacuri.

Și ordinul respectiv prevedea un număr de 500 de exemplare, din care au fost aprobate, ca urmare a procesului de consultare cu alte instituții, printre care și Academia Română, în jur de 220, din cele 500 (…)

Gestionat înseamnă fie împușcat, fie eutanasiat. Pentru că am constatat că metoda relocării pe care o tot aplicăm nu dă niciun fel de rezultate. Și spun asta pentru că, astăzi, am discutat cu gestionarul fondului de vânătoare pe raza căruia s-a petrecut această tragedie, care mi-a spus că în ultimii ani de zile a relocat în alte județe, în alte fonduri cinegetice, în alte zone peste 100 de urși, doar din fondul respectiv de vânătoare.

Asta înseamnă că relocarea nu dă rezultate. Relocarea nu înseamnă decât că muți problema dintr-un județ în alt județ, dintr-un oraș în alt oraș sau în fondul de vânătoare

– ministrul Mediului, Mircea Fechet