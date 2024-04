România coboară în clasamentul FIFA după meciurile din martie. Belgia urcă pe 3.

Echipa națională a României a coborât în clasamentul FIFA după meciurile din luna martie. Formația pregătită de Edward Iordănescu este pe locul 46, în scădere cu o poziție față de luna precedentă.

„Tricolorii” au remizat pe Arena Națională cu Irlanda de Nord, iar apoi au pierdut în deplasarea din Spania cu Columbia. Acest lucru se vede și în clasamentul FIFA, unde „tricolorii” au pierdut o poziție.

Dintre adversarele României de la EURO 2024, cel mai bine stă Belgia, care a urcat o poziție și este pe trei. Ucraina este următoarea pe listă, în creștere cu două locuri până pe 22. În schimb, Slovacia stă puțin mai slab decât România și este pe locul 48.

Cum arată top 10:

Argentina Franța Belgia (+1 loc față de ultima actualizare) Anglia (-1 loc) Brazilia Portugalia (+1 loc) Olanda (-1 loc) Spania Italia Croația

Programul României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: ROMÂNIA – Ucraina (Allianz Arena, München)

22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMÂNIA (Rhein Energie, Köln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia – ROMÂNIA (Waldstadion, Frankfurt)

Întrebarea pe care ne-o punem cu toții este ce șanse de calificare în optimi avem, acesta fiind și obiectivul stabilit de FRF. Cel puțin pe hârtie avem parte de o grupă accesibilă, în care putem spera să obținem cel puțin 4 puncte. Pornim cu șansa a 3-a în grupă, conform cotelor disponibile la pariuri sportive fotbal, însă lupta pentru locul 2 în grupă este deschisă.

Cum ne-am descurcat contra adversarelor de la EURO 2024

Ucraina, prima adversară a României, s-a calificat la EURO 2024 după ce a trecut de play-off cu ceva emoții. Are jucători importanți ca Andriy Lunin, Mykhayolo Mudryk și Oleksandr Zinchenko. Până acum am mai întâlnit Ucraina de șase ori, dar va fi prima confruntare oficială. Am învins Ucraina de trei ori, am terminat o dată la egalitate (Ucraina s-a impus la lovituri de departajare), în timp ce de două ori am pierdut. Ultima întâlnire dintre cele două echipe datează din 2016, când am pierdut cu 4-3.

Belgia este cea mai puternică echipă din grupa E, fiind evaluată de Transfermarkt la 540 de milioane de euro. Avem o experiență bogată împotriva Belgiei, pe care am întâlnit-o de 12 ori în istorie. De cinci ori am câștigat meciurile, de două am pierdut și de patru ori am fost învinși. Nu ne-am mai întâlnit cu Belgia de mulți ani. Mai exact, ultima partidă am disputat-o în 2011, când am fost învinși cu 2-1. Belgia impresionează prin valoarea jucătorilor și poate alinia chiar două echipe valoroase.

Slovacia este și ea o echipă cunoscută de România. Am mai întâlnit-o de 11 ori în istorie, dintre care șapte au fost amicale. Bilanțul ne este net favorabil, având în vedere că am câștigat de 5 ori, de 5 ori am remizat și o singură dată am pierdut.

Ultima partidă s-a disputat în 2013, când am terminat la egalitate, scor 1-1. Slovacii au ajuns la EURO 2024 după ce au terminat pe locul 2 într-o grupă câștigată de Portugalia. Cel mai bine cotat jucător al echipei este Stanislav Lobotka de la Napoli. Un alt jucător bine cotat este David Hancko de la Feyenoord. Tot lotul slovacilor este evaluat la 126 de milioane de euro.

România va mai disputa două meciuri amicale

Până la EURO 2024, România va mai disputa două meciuri amicale, ambele programate în luna iunie. Mai întâi, pe 4 iunie vom avea un meci cu naționala Bulgariei, în timp ce trei zile mai târziu vom întâlni Liechtenstein. Ambele meciuri vor avea loc pe stadionul Steaua. Orele de start nu au fost încă stabilite.

De pe 10 iunie, „tricolorii” vor începe cantonamentul din Germania. Baza de pregătire aleasă de Edward Iordănescu este la Würzburg, echipa noastră urmând să fie cazată la hotelul Melchior Park. Pe 11 iunie va fi organizată o recepție specială de primăria din Würzburg.

De asemenea, pe 12 iunie echipa noastră va avea un antrenament deschis publicului. Va fi un moment special, având în vedere că în Würzburg locuiesc nu mai puțin de 1.500 de români.

România nu a mai fost prezentă la un Campionat European din 2016, când a fost eliminată în faza grupelor, unde a întâlnit Franța, Elveția și Albania. Atunci am pierdut meciul decisiv cu Albania și am fost trimiși neașteptat acasă.

Sursa foto canva.com